¿Cuánto dinero gana Inter Miami por ganar la MLS Cup? Así se reparte el premio de la Copa

Levantar la Copa MLS no solo garantiza la gloria deportiva: también llega con una recompensa económica directa. Un premio extra en una liga que controla al milímetro los salarios, pero que reserva una bolsa especial para los mejores de la temporada.

El campeón de la MLS se lleva 300.000 dólares, Inter Miami. Es el cheque directo asociado al título, una cifra modesta en comparación con el fútbol europeo pero que se convierte en una prima de vestuario fundamental para los equipos ganadores. El importe suele repartirse entre jugadores y cuerpo técnico.

El subcampeón no se va con las manos vacías: recibe 150.000 dólares por su presencia en la gran final. Un paso más abajo están los finalistas de Conferencia, los dos equipos que caen en semifinales: 100.000 dólares cada uno como reconocimiento por llegar al Top 4.

Los semifinalistas de Conferencia cobran 47.500 dólares, y hasta los equipos eliminados en la primera ronda de playoffs reciben un mínimo de 20.000 dólares.

Así se reparten los premios en los playoffs de la MLS Campeón : 300.000 USD

: 300.000 USD Subcampeón : 150.000 USD

: 150.000 USD Finalistas de Conferencia : 100.000 USD

: 100.000 USD Semifinalistas de Conferencia : 47.500 USD

: 47.500 USD Perdedores de primera ronda: 20.000 USD

En total, la MLS reparte un millón de dólares en premios solo por los playoffs. Una cantidad simbólica si se compara con otros torneos internacionales, pero que encaja con el modelo económico de la liga: igualdad, control presupuestario y premios progresivos.