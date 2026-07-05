El cambio que llega a la MLS y puede revolucionar el mercado de fichajes mundial

Actualmente, la Major League Soccer se rige por el año natural, un formato puramente estadounidense que arranca a finales de febrero y concluye con la gran final en diciembre. Esta estructura, diseñada originalmente para esquivar los meses más duros del invierno en el norte del país y no solaparse con los momentos álgidos de la NFL, condena a los clubes norteamericanos a vivir a contrapié del resto del planeta futbolístico. Mientras todo el mercado global se detiene y planifica a mitad de año, los equipos de la MLS se encontraban en pleno ecuador de la competición, con las plantillas cerradas y los presupuestos al límite, lo que generaba un cortocircuito insalvable a la hora de competir por los grandes fichajes del verano europeo.

Esta anomalía cronológica tiene ya fecha de caducidad tras la histórica aprobación, en noviembre de 2025, por parte de la Junta de Gobernadores de la liga para modificar radicalmente su estructura. En 2027, la MLS adoptará definitivamente el calendario europeo de verano a primavera. El nuevo formato se estrenará oficialmente en julio de 2027, inaugurando una temporada 2027-28 que concluirá en mayo de 2028 con los playoffs por el título e incorporará, además, un parón invernal sin partidos en enero, al estilo de las grandes ligas del continente. Para facilitar la transición, entre febrero y mayo de 2027 se disputará una campaña corta de catorce partidos denominada oficialmente Sprint Season, que coronará a su propio campeón y reordenará el fútbol norteamericano de una vez por todas.

El presidente de negocios de Inter Miami, Xavier Asensi, reconoce abiertamente el tremendo impacto que el desfase temporal ha generado en el día a día, afectando de manera directa a la planificación deportiva, económica e institucional. "Cambia mucho a nivel de planificación deportiva, del todo", explica el ejecutivo catalán, reflejando una realidad que los directivos de la liga padecen cada verano cuando intentan pescar en igualdad de condiciones en las grandes potencias del viejo continente.

El desfase del calendario: una barrera para el talento

Al intentar americanizar un deporte global que ya tiene sus propias ventanas y dinámicas muy consolidadas, surgen incompatibilidades flagrantes. La más evidente de todas se produce durante el mercado de fichajes estival europeo, momento en el que las grandes estrellas del planeta terminan sus contratos y buscan nuevos destinos.

Bajo el sistema tradicional, cuando un futbolista de primera línea queda libre en Europa en el mes de junio, la MLS se encuentra justo a mitad de su temporada regular. Esta falta de sincronización cronológica levantaba un muro invisible pero devastador para las planificaciones económicas de los clubes. El encaje de los presupuestos y la gestión del límite salarial se volvían un rompecabezas casi imposible de resolver. "Cuando el jugador queda libre en Europa, tú estás a mitad de temporada", analiza Asensi, señalando lo inviable que resulta a menudo sincronizar la disponibilidad de un futbolista top con el espacio salarial remanente a mitad de curso. El caso de Griezmann sirvió en su día de claro ejemplo de esta problemática, obligando a encajes contractuales inverosímiles para poder cuadrar los tiempos de ambas realidades.

Una ventaja competitiva para el fútbol norteamericano

La transición aprobada para 2027 dotará a los clubes de la MLS de una agilidad inédita para reaccionar en los despachos. Al arrancar su curso en julio, los directores generales podrán confeccionar sus plantillas y presupuestos sabiendo exactamente con qué recursos económicos cuentan y qué vacantes tienen disponibles desde el primer momento, aprovechando el mercado de jugadores libres en su momento álgido.

Esta reforma no solo facilitaría la llegada de grandes nombres en plenitud de condiciones, sino que activaría un círculo virtuoso para el negocio del fútbol en Estados Unidos. La llegada de mejores futbolistas elevará de inmediato el nivel competitivo de la competición, un factor que se traducirá en estadios llenos, mayores ingresos por venta de entradas y una revalorización de los derechos audiovisuales por parte de las cadenas de televisión. Con más dinero en caja, los clubes dispondrán de mayor músculo financiero para seguir alimentando la rueda del talento. "Si el calendario ya no encaja, el audio y el vídeo no van acompasados", apunta metafóricamente Asensi para describir cómo el desfase entorpecía el crecimiento orgánico del negocio futbolístico en el país.

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La MLS ha demostrado una encomiable capacidad para sostener su estructura profesional viva y fuerte durante sus tres primeras décadas, pero el nivel de la industria exigía dar el siguiente paso. El Inter Miami experimentó esta realidad en sus propias carnes al iniciar una temporada condicionado por las ventanas de fichajes, teniendo que esperar a mitad de año para incorporar piezas estructurales como Sergio Busquets, Jordi Alba o el propio Leo Messi. La unificación del calendario internacional a partir de 2027 se perfila, por tanto, como la gran llave maestra que permitirá a Estados Unidos derribar sus fronteras futbolísticas y competir cara a cara en el gran mercado global.