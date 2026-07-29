Cambio histórico en la MLS para consolidarse como una de las grandes ligas

La Major League Soccer ha sido conocida desde hace varias décadas como una liga exótica en la que grandes leyendas del mundo del fútbol como Ricardo Kaká, David Beckham o Thierry Henry emigraban para tener una última etapa más relajada en su carrera antes de colgar las botas de manera definitiva. No obstante, tras la llegada del mejor jugador de la historia, Lionel Messi, al Inter Miami, la competición estadounidense ha ganado en relevancia y visibilidad alrededor del planeta.

Ahora, tres años después de la incorporación del astro argentino, la MLS ha confirmado un cambio histórico en su formato que se espera que pueda elevar el nivel competitivo y situarla como uno de los grandes torneos, a la par de las principales competiciones domésticas como Premier League, LaLiga, Bundesliga o Serie A, pese a la dificultad mayúscula de conseguir el cometido estando fuera del viejo continente.

El cambio más importante desde su fundación

A diferencia de cómo se distribuye el calendario en Europa, la MLS se disputa siguiendo el año natural. Es decir, la fase regular arranca a finales de febrero y dura hasta inicios de noviembre, dando espacio de un mes para que se jueguen los 'play-offs' que determinan al campeón. Así, al no estar sincronizado el mercado de inicio de temporada con las ventanas de transferencias europeas, los clubes de Estados Unidos acostumbran a poder realizar los grandes movimientos a mitad de su temporada, lo que limita su competitividad.

Sin embargo, la competición ha anunciado un cambio histórico a partir de la temporada 27-28, pues el torneo pasará a disputarse de julio a mayo, siguiendo así el calendario de las ligas europeas. De esta manera, el presente curso de 2026 será el último con el viejo formato de febrero-noviembre. Para poder cuadrar las fechas y no detener seis meses el fútbol, en 2027 se llevará a cabo un torneo 'relámpago' entre febrero y mayo, con solo 14 partidos de fase regular, tras los que los 8 mejores de cada conferencia avanzarán a playoffs de eliminación directa, disputándose en mayo la gran final.

MLS Cup, el trofeo que levanta el campeón del fútbol estadounidense / EFE

El cambio respecto al calendario tradicional iniciará apenas ocho semanas después, pues en julio comenzará la temporada 2027-28, la cual concluirá en mayo de 2028. Con este histórico cambio, el trofeo que cuenta con la presencia de Leo Messi busca sincronizar el mercado de fichajes con Europa, así como facilitar la llegada de grandes estrellas en verano y aumentar la competitividad de los clubes de su liga en la Concacaf Champions Cup, dominada históricamente por los conjuntos mexicanos.