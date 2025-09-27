Mascherano: "Busquets será entrenador"

La retirada de Sergio Busquets a final de temporada, cuando venza su contrato con el Inter Miami, no cogió por sorpresa a Javier Mascherano, su actual entrenador en la franquicia de Florida. El argentino se deshizo en elogios para con el que fue su compañero en el Barcelona y ahora es su discípulo en la MLS, y desveló qué planes de futuro tiene el centrocampista de Badía.

El 'Jefecito' admitió que Busquets le comunicó su marcha "ayer", aunque era algo que le rondaba por la cabeza desde "las últimas semanas". "Es una lástima porque es un jugador que todavía tiene mucho fútbol y podemos ver cada semana el nivel que tiene", apuntó el entrenador de Inter Miami.

Mascherano apuntó que, en una conversación pasada, Busi le confirmó que quería ser entrenador una vez concluyera su carrera deportiva. "Hablamos y me dijo que intentará ser entrenador. No sé cuánto tiempo le llevará, pero tiene todas las condiciones necesarias para serlo", aseveró el argentino.

Comparación con Rodri

Sergio Busquets es reconocido por todos como el centrocampista moderno. Un futbolista que cambió las normas y elevó a un nivel técnico superior el juego del pivote. Rodrigo Hernández, jugador del Manchester City y Balón de Oro 2024, es la versión actualizada del catalán, aunque para Mascherano "Rodri no existiría sin Busi". "Son dos de los mejores mediocentros que vi en mi vida. Busquets fue fundamental para el estilo del Barcelona", agregó el técnico, que compartió vestuario con una de las hornadas más exitosas de la historia del Barça, junto a Xavi e Iniesta.

Deberes por hacer

El Inter Miami buscará este sábado escalar posiciones en la Conferencia Este de la MLS. Actualmente es tercero con 55 puntos, cuatro menos que el líder pero con dos partidos menos disputados. Por lo que el conjunto dirigido por Mascherano y capitaneado por Lionel Messi todavía tiene en su mano el poder alzarse con el MLS Supporters Shield, el trofeo que se otorga al campeón de la temporada regular de la competición, que concluye el próximo 18 de octubre.