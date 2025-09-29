Busquets revela detalles de su retirada: "Lo tenía meditado"

El mundo del fútbol se enteró hace poco que uno de sus mejores intérpretes decidió no comparecer más. Sergio Busquets anunció su retirada como profesional para el final de temporada de la MLS, dejando al mundo Barça y al fútbol en general sin un centrocampista que supo marcar historia como blaugrana y en la selección de España. El ahora futbolista del Inter de Miami, justamente, habló al respecto tras finalizar el choque que enfrento a los de la Florida con el Toronto.

"Lo tenía meditado, aunque lo anunciara el otro día. Al final, es ley de la vida, del fútbol, del deporte en general. Muy contento por todo. Pero ahora centrado en lo que queda de la MLS, en los partidos de liga, en intentar llegar lo más arriba posible para luego afrontar los play-offs de la mejor manera", declaró Busquets, evaluando su adiós al fútbol profesional.

SU RELACIÓN CON MESSI, BUSQUETS, JORDI ALBA Y MASCHERANO

También reparó en las razones: "Está claro que sabía que era mi último año de contrato. Cuando llevas tantos años, tantos partidos, tantos viajes, al final, no solo físicamente, sino también mentalmente es lo que tú quieres. Tanto yo como mi familia hemos creído que esto era lo mejor, y que hasta aquí iba a llegar mi historia en el fútbol".

Tuvo también palabras para referirse a sus compañeros del Barça que hoy son coequiperos en Miami, Lionel Messi, Jordi Alba y Sergio Busquets, además de la dirección técnica de Javier Mascherano: "Siempre he dicho que estoy muy contento por volver a reencontrarte con grandes compañeros, grandes amigos, grandes personas. Al final el fútbol tiene esto, ¿no? Y se ha dado, estamos disfrutando aquí, intentando seguir nuestra carrera con otros objetivos y en otro lado. Muy contento por reencontrarme con compañeros, ya sea en el equipo, ya sea en rivales. Al final eso es lo que te deja el fútbol y es lo más bonito".

Finalmente, declaró sobre la posibilidad de ganar el título de la MLS antes del adiós que es un trofeo que le falta. "Vamos a intentar, como te he dicho antes, llegar lo más arriba posible en la liga regular para luego tener esa ventaja de campo, que es tan importante en los play-offs. Y ojalá por cerrar mi carrera con otro título que me falta y por lo que llevamos luchando todo el año".