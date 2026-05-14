El 'aviso' de Messi para el Mundial: otra exhibición en la MLS

Lionel Messi volvió a lanzar un aviso al mundo. El argentino lideró este miércoles la remontada del Inter Miami ante Cincinnati (3-5) con otra actuación descomunal que confirma que, a las puertas del Mundial, sigue siendo un futbolista absolutamente diferencial. A sus 38 años, el capitán de Argentina atraviesa uno de los momentos más brillantes de la temporada y demuestra cada semana que continúa siendo decisivo en la élite.

El Inter Miami sufrió, remontó y terminó arrasando en un partido frenético de la MLS, pero una vez más todo giró alrededor de Messi. El rosarino abrió el marcador en el minuto 24 tras aprovechar un rebote dentro del área y volvió a aparecer en el momento más delicado del encuentro para firmar el 2-2 cuando Cincinnati parecía tener controlado el choque.

Los estadounidenses llegaron incluso a colocarse por delante en dos ocasiones, primero con un penalti transformado por Kévin Denkey y después con goles de Pavel Bucha y Evander. Sin embargo, cuando el partido entraba en su tramo decisivo apareció el mejor Messi. El argentino lideró el vendaval ofensivo del Inter Miami, que marcó tres goles en los últimos diez minutos para sellar una victoria espectacular.

Mateo Silvetti igualó el encuentro y Germán Berterame culminó la remontada tras un centro de Messi a balón parado que terminó en un error fatal de la defensa de Cincinnati. El quinto tanto volvió a llevar la firma indirecta del campeón del mundo: un disparo suyo se estrelló en el poste y acabó entrando tras rebotar en el portero Roman Celentano.

Aunque la MLS concedió el último gol en propia puerta al guardameta rival, la realidad es que Messi volvió a ser el gran protagonista del partido. El argentino suma ya once goles en el campeonato y está a solo uno del máximo goleador del torneo, el belga Hugo Cuypers.

Pero más allá de las cifras, lo que impresiona es el nivel futbolístico que está mostrando justo ahora, cuando el Mundial empieza a asomar en el horizonte. Messi está dejando claro que todavía marca diferencias, que sigue siendo determinante en los grandes momentos y que conserva intacta esa capacidad única para decidir partidos prácticamente él solo.

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Con este Messi, Argentina vuelve a colocarse inevitablemente entre las grandes favoritas para conquistar el próximo Mundial. El campeón del mundo mantiene intacto el liderazgo de su estrella y el rosarino parece decidido a llegar a la cita en plenitud. Cada actuación en la MLS suena ya como una advertencia: Messi sigue siendo Messi, y eso cambia absolutamente todo.