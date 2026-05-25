Argentina cruza los dedos: Messi, sustituido con molestias en el Inter Miami - Philadelphia Union

A dos semanas y media del inicio del Mundial de 2026 toda precaución es poca y ese principio es el que aplicó Leo Messi en su partido de la MLS con el Inter Miami frente al Philadelphia Union. El capitán de la selección argentina se retiró en el segundo tiempo del encuentro con molestias y a pesar de que desde el club rebajaron la trascendencia de esta sustitución, en Argentina, en el seno de la AFA y especialmente el seleccionador Lionel Scaloni, que en menos de una semana facilitará la lista definitiva, tomaron buena nota y cruzaron los dedos ante las pruebas a las que se someterá este lunes.

Messi pidió al técnico del Inter Miami, Guillermo Hoyos, ser sustituido en el minuto 72 del encuentro. El genio de Rosario, autor de dos asistencias mientras estuvo en el campo, se había llevado la mano a la parte posterior del muslo izquierdo tras probar una de sus habituales incursiones en carrera y regateando antes de pedir el cambio, y se fue directamente a los vestuarios cuando el marcador registraba un empate 4-4. El duelo finalizó con triunfo del conjunto de Miami por 6-4, aunque es obvio que eso era lo menos importante.

Fue el primer partido de la temporada con el Inter en el que el delantero argentino no completó los noventa minutos con 'las Garzas' y de ahí las alarmas. Al parecer, Leo sufre unas molestias en el isquiotibial izquierdo que se le despertaron tras lanzar una falta directa cuatro minutos antes. Tras probarse sobre el terreno de juego, el exblaugrana decidió ser precavido y pidió a Hoyos que lo sustituyera. Leo se fue caminando con tranquilidad e incluso se pudo ver su imagen en el túnel de vestuarios, camino de la caseta, aparentemente tranquilo y sin gestos de molestias graves, aunque los medios destacan que se marchó con semblante muy serio y sin despedirse de la afición.

Tras el encuentro, y a la espera de que Messi se someta durante el lunes a pruebas médicas, Guillermo Hoyos atribuyó el cambio a un tema de fatiga. "Todavía no tenemos información sobre eso (de una lesión) que yo sepa. Próximamente los tendremos (los informes médicos). Realmente estaba fatigado, tenía fatiga", reafirmó el técnico del Inter Miami, quien añadió: "el campo estaba pesado. Ante la duda, lo que uno hace siempre es tratar de que no arriesgue". E insistió que no había hablado "nada" con Leo.

Se perdería los amistosos de preparación

El partido contra el Philadelphia Union era el último de Messi con el Inter Miami antes de incorporarse a la concentración de la sección argentina, pues se da por hecho que Leo, a un mes de cumplir los 39 años (24 de junio de 1987) estará en el grupo que defenderá el título a las órdenes de Scaloni. La 'Albiceleste', vigente campeona del mundo, debutará en el Mundial 2026 el próximo 16 de junio contra Argelia en Kansas.

A la espera de informes más detallados, el diario 'La Nación' especulaba con unos plazos de en torno a tres semanas de baja para superar una lesión leve en la zona. Messi llegaría justo para arrancar el Mundial, pero no podría participar en los amistosos de preparación contra Honduras en Texas (6 de junio) y frente a Islandia en Alabama (9 de junio).

Argentina cruza los dedos para que el contratiempo físico del genio de Rosario no le impida participar en la cita americana. Scaloni, que el pasado 11 de mayo facilitó la prelista de 55 internacionales, debe presentar la lista definitiva de 26 en los próximos días pues la delegación de la AFA tiene previsto partir el 1 de junio rumbo a Texas.