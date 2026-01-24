Alianza Lima - Inter de Miami: horario y dónde ver el primer partido de pretemporada de Leo Messi por TV y en directo

Inter de Miami y Alianza Lima se dan cita en el Estadio Alejandro Villanueva hoy sábado 24 de enero en el que será el pistoletazo de salida de la gira de pretemporada del equipo estadounidense por América Latina.

Sin figuras capitales como Jordi Alba o Sergio Busquets, el Inter de Miami se desplaza a Perú para realizar el primer ensayo de la que será la tercera temporada con Leo Messi entre sus filas. Precisamente el astro argentino será el gran reclamo del equipo en Lima, donde se espera que dispute sus primeros minutos del nuevo curso.

El inédito enfrentamiento ante el Alianza Lima será el primero de los tres partidos de pretemporada que componen la gira del Inter de Miami por Sudamérica. Una vez finalizado, 'las garzas' se desplazarán hasta Colombia para enfrentarse a Atlético Nacional y Barcelona de Guayaquil antes del estreno oficial en la temporada en la madrugada del 21 al 22 de febrero contra Los Ángeles FC.

Mateo Messi bromea con Rodri de Paul con la camiseta del Barça.

¿A qué hora juega el Inter de Miami contra el Alianza Lima?

El partido de pretemporada entre Inter de Miami y Alianza Lima se disputará hoy sábado 24 de enero a partir de las 23:00 horas CET (17:00 hora local).

¿Cómo ver en directo el Inter de Miami - Alianza Lima desde España?

En España, ningún canal de televisión cuenta con los derechos del partido entre Alianza Lima e Inter de Miami, por lo que la única manera de seguirlo en streaming será la plataforma OneFootball.