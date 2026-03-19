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La MLS tendrá una temporada 'sprint' de tres meses en 2027

La actual temporada 2026 será la última que se juegue según el año natural, mientras que la 2027-28 inaugurará el nuevo calendario

Lionel Messi marca de falta ante Orlando City

Lionel Messi marca de falta ante Orlando City / DPA vía Europa Press

Jordi Delgado

Jordi Delgado

La Major League Soccer ha anunciado este jueves que la liga tendrá un formato 'Sprint Season' en 2027 con una temporada condensada en tres meses con el objetivo de ajustar su calendario al de las grandes ligas europeas, como la Premier League de Inglaterra, LaLiga de España, la Serie A de Italia, la Bundesliga de Alemania o la Ligue 1 de Francia.

Tras esta corta temporada de febrero a mayo de 2027, la MLS transicionará a una competición de verano a primavera, a diferencia de la actual que se concentra en año natural.

A pesar de eso y debido al frío intenso en algunas regiones del continente, la liga 2027-28 y siguientes tendrán un parón desde mediados de diciembre hasta principios de febrero, sin partidos de liga programados para enero.

La temporada 'sprint' comprenderá 14 partidos de cada equipo de temporada regular en partidos intraconferencia, con los equipos enfrentándose una vez a cada uno de sus 14 rivales de conferencia: siete partidos de local y siete de visitante.

Al concluir esta fase, los ocho mejores equipos de cada una de las dos conferencias se clasificarán para los playoffs en eliminación directa. Como en la actualidad, los campeones de cada conferencia jugarán la final de la MLS Cup.

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Además, esta temporada también computará y tendrá implicaciones en competiciones internacionales, con cinco plazas para la Concacaf Champions Cup y 18 equipos se clasificarán para Leagues Cup, nueve de cada conferencia.

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