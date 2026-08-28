FÚTBOL INTERNACIONAL
La MLS sanciona al entrenador de Inter Miami
El técnico argentino, que también ha sido multado, no podrá sentarse en el banquillo del Inter Miami este sábado contra el CF Montreal
EFE
La Major League Soccer (MLS) anunció este jueves una sanción de un partido de suspensión para el entrenador del Inter Miami, el argentino Guillermo Hoyos, por incumplir reiteradamente la política de inicio tardía de partidos de la liga.
"La política de la MLS sobre el inicio tardío de los partidos establece que todos los clubes deben estar en el campo y listos para jugar a la hora programada para el inicio de la primera y la segunda mitad. Los clubes y entrenadores de la MLS están sujetos a multas progresivas y a la suspensión del entrenador por infracciones reiteradas, según lo estipulado en la normativa de la Liga", informó la MLS en el comunicado.
La competición norteamericana también impuso una multa económica a Hoyos y al Inter Miami por violar esta política, especialmente a la vuelta de los vestuarios tras el descanso, aunque no precisó el monto.
La sanción impedirá que Hoyos se siente en el banquillo del Inter Miami en el partido de este sábado contra el CF Montreal. El Inter Miami, liderado sobre el terreno de juego por el argentino Lionel Messi, atraviesa una crisis de resultados este último mes, en el que no ha sumado triunfos en liga y ha caído eliminado en la Leagues Cup.
El equipo de Florida perdió por 1-2 en la última jornada de la MLS ante Toronto, un equipo que tan solo había ganado uno de sus últimos catorce partidos. Aunque el Inter Miami sigue segundo en la Conferencia Este con 40 puntos, ya le separan 10 puntos del Nashville, primer clasificado y que le vapuleó por 4-1 hace dos semanas.
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