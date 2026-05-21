La MLS intenta revolucionar el fútbol con la duración de los partidos

La MLS ha aumentado su valor con el desembarco de las grandes estrellas y ahora busca (una vez más) cambiar totalmente la manera en que se juega el fútbol, en esta ocasión intentando implementar la pausa del reloj de juego durante los tiempos muertos del partido, tales como saques de banda o pausas por atención médica.

Pero no se queda solo en una idea, sino que es una propuesta real que la liga estadounidense ha barajeado con la IFAB (International Football Association Board), encargada de revisar las reglas del juego, y no la ha descartado para poner en prueba.

El vicepresidente ejecutivo de la MLS, Ali Curtis, compartió para el diario británico, The Guardian, que se están llevando a cabo "pláticas preliminares con la IFAB sobre futuras áreas de innovación, incluyendo parar el reloj", como parte de medidaas que ayuden a "mejorar la consistencia" de los partidos.

El interés de la liga estadounidense es mejorar la experiencia del fútbol en el área de espectáculo y entretenimiento, tal como lo hacen en el fútbol americano y el baloncesto. De hecho, jugar con pausas en el reloj se utilizó en la MLS entre 1996 y 1999, antes de adoptar el reloj regular.

Pese a tener un reloj que limita el juego a 48 minutos de partido, los juegos de baloncesto en la NBA tienen una duración estimada de aproximadamente dos hora y media / EFE

A nivel colegial, la liga (NCAA) permite que el reloj sea detenido por el árbitro después de los goles, al mostrar tarjetas, durante atenciones médicas e incluso si considera que un equipo está perdiendo el tiempo. La pausa del reloj compensa con tiempo efectivo de juego, por lo que no se agregan minutos de juegos al completarse los 45 del tiempo regular; una opción que estarían abiertos a probar en el nivel profesional.

Aprovechar el tiempo

Los tiempos muertos durante los partidos dejan espacios que cortan el ritmo del partido y reducen el tiempo efectivo de juego, dejando los 90 minutos únicamente en la teoría.

Un estudio realizado en 2019 por el Centro Internacional de Estudios del Deporte (CIES Observatory) estimó el tiempo efectivo de juego en el fútbol europeo alrededor de los 54 minutos, con LaLiga promediando el más bajo entre las cinco ligas top un 53,3% de tiempo efectivo (47,9 minutos).

Otro caso comentado previamente fue casi el cuarto de hora desperdiciado por el Atlético de Madrid en la eliminatoria de la Champions League ante el Barcelona, representando un 16,6% del partido sin actividad.

Pedri y Antoine Griezmann disputan un balón durante los cuartos de final de la Champions League / EFE

No son los únicos

Implementar las pausas en el reloj es una moción que puede dividir opiniones y pudiera parecer como modificar uno de los "mandamientos" del fútbol, pero aunque es una propuesta que tiene poco apoyo alrededor del mundo, la MLS no es la única que ha pensado en ella.

Aurelio De Laurentiis, propietario del Napoli, también ha pronunciado su preocupación por la duración de los partidos, considerando que es demasiado larga como para retener la atención de las generaciones más jóvenes. Además del reloj con pausas, la propuesta que compartió el italiano en una entrevista fue reducir la duración de cada mitad del partido a 25 minutos.

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"Siempre estamos en conversaciones sobre posibles pruebas y reglas, así que (el reloj con pausas) sería una que tendríamos que presentar formalmente como propuesta y buscar su aprobación", afirmó Paul Grafer, vicepresidente de competencia de la MLS, quien agregó que las pruebas podrían implementarse en la liga filial (Next Pro) para ponerlas a prueba.