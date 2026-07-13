La MLS presenta su campaña para el reinicio de la temporada con Messi… ¡En pleno Mundial!

El Mundial de 2026 está siendo todo un éxito en Estados Unidos: los campos se llenan por completo pese a los altos precios de las entradas y se están superando todos los récords de audiencias. Por desgracia, todo llega a su fin y el país se despedirá de la Copa del Mundo el 19 de julio, cuando el estadio de Nueva York Nueva Jersey presenciará la gran final.

Pero los aficionados estadounidenses más futboleros no tienen nada de lo que preocuparse, pues dos días antes del último encuentro mundialista, vuelve la MLS. El 17 de julio a la una de la madrugada, se disputará el primer encuentro: un 'derbi canadiense' entre CF Montréal y Toronto.

La liga estadounidense no funciona como las europeas: el torneo no empezará ahora, sino que vuelve a disputarse después de un parón veraniego. De hecho, los 6 partidos que se jugarán antes de la finalización del Mundial corresponden a la jornada 15 de un campeonato que comenzó el 21 de febrero.

Para la vuelta del fútbol de clubes, la MLS ha querido aprovechar el gran impacto que ha provocado el Mundial en el país y ha lanzado la campaña más ambiciosa jamás creada para anunciar el regreso de la liga regular: "Gracias mundo, lo cogeremos desde aquí" la han titulado.

Este vídeo se proyectará durante el descanso tanto de las semifinales como de la final del Mundial en la cadena 'FOX' para buscar enganchar al nuevo público que ha creado el Mundial a la liga local del país. El vicepresidente de la MLS ha afirmado que "con la Copa Mundial inspirando nuevos aficionados, nuestros clubes y comunidades están listos para darles la bienvenida mientras se reinicia la temporada y comienzan un nuevo capítulo de su camino en el fútbol con la MLS”.

Messi: la imagen principal estará ausente en las primeras jornadas

En este vídeo promocional, para sorpresa de nadie, Leo Messi es el protagonista de la campaña. El astro argentino contínua concentrado con su selección, con la cual jugará dos partidos más. Su equipo debutará el 23 de julio en casa frente a Chicago Fire, en un partido en el que todo apunta a que Messi no estará disponible, pues tras el gran Mundial que está haciendo, el jugador se tomará unas merecidas vacaciones. Si estas duran dos semanas, Messi se perderá tres jornadas de la MLS. Su compañero de equipo y de selección Rodrigo de Paul también estará ausente.

Además de Messi, en el vídeo aparecen otros jugadores que han disputado partidos este Mundial: Heung Min Son, extremo del LAFC que cayó en la fase de grupos con Corea del Sur, Tim Ream, central del Charlotte y capitán de la selección de Estados Unidos, Miguel Almirón, jugador de Atlanta United e internacional con Paraguay y Matt Freese, portero del New York City y de la selección estadounidense.

Lewandowski, ausente en la campaña

Sorprende mucho que no se haya incorporado en el vídeo promocional a uno de los grandes fichajes que se han realizado en la liga este mercado: Robert Lewandowski, nuevo jugador del Chicago Fire. El delantero polaco de 37 años fue confirmado como nuevo futbolista del equipo estadounidense a finales de junio, lo cual puede indicar que esta campaña se grabó antes de que el fichaje se hiciese oficial, pues pocos otros motivos pueden existir para dejar fuera al tercer máximo goleador del siglo XXI.