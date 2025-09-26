La MLS multa a Rodrigo de Paul

La MLS multó este viernes al centrocampista argentino del Inter Miami Rodrigo De Paul por simular o exagerar una agresión durante el último partido ante el New York City, en el que 'Las Garzas' se impusieron por 0-4.

"El Comité Disciplinario de la MLS ha multado con una cantidad no revelada al mediocampista de Inter Miami CF Rodrigo De Paul por violar la Política de simulación/exageración en el minuto 26 del partido de Miami contra New York City FC el 24 de septiembre", informó en un comunicado la competición norteamericana.

Rodrigo de Paul, junto a Messi / CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

La liga adjuntó un video de la jugada en cuestión, en la que se observa a De Paul llevándose las manos a la cara tras un braceo de espaldas del jugador rival Andrés Perea, pese a que en la imagen se observa que no recibió un impacto en el rostro.

El argentino cayó al suelo de espaldas tras el supuesto golpe, que le impactó en el hombro izquierdo, y el árbitro del encuentro cobró una falta a favor del Inter Miami entre las protestas de Perea.