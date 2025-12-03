La MLS multa a Jordi Alba antes del último partido de su carrera

La Major League Soccer es implacable con las sanciones. La liga norteamericana es ya conocida para, recurrentemente, revisar los partidos y aplicar sanciones, normalmente monetarias, sobre acciones que consideran antideportivas, como golpes en la cara de los rivales que han sido inadvertidos por los árbitros, simulaciones o salidas del campo más largas de lo estipulado.

Antes de la final de la MLS Cup, que también será el último partido de la carrera de Sergio Busquets y Jordi Alba, el Comité Disciplinario de la MLS ha anunciado que ha multado al lateral del Inter Miami por golpear a un rival en la final de la Conferencia Este de este pasado fin de semana.

"El Comité Disciplinario de la MLS ha multado al defensa de Inter Miami CF Jordi Alba por violar la política de la Liga con respecto a las manos hacia la cara/cabeza/cuello de un rival en el minuto 22 del partido de Miami contra New York City FC el 29 de noviembre", dice el comunicado de la liga.

En el cuadro deportivo, el ex del FC Barcelona no fue sancionado, así que podrá jugar sin problemas su partido de despedida, que será ante el Vancouver Whitecaps de Thomas Müller. Aun así, deberá pagar una cantidad no revelada antes de disputarlo.

Chucky Lozano, también multado

En la otra decisión de la jornada del Comité Disciplinario, el delantero de San Diego FC Hirving 'Chucky' Lozano fue multado "por hacer un gesto inapropiado en el minuto 60 del partido de San Diego contra Vancouver Whitecaps FC el 29 de noviembre".