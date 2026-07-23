La MLS investiga a Inter Miami por el fichaje de Casemiro

Muchos nombres de primer nivel han sido noticia en las últimas horas en la Major League Soccer. Robert Lewandowski y Antoine Griezmann ya han debutado en la liga, Luis Suárez marcó un doblete y Carlos Henrique Casemiro se convirtió en nuevo jugador del Inter Miami. Un fichaje, el del pivote brasileño, que ha provocado una investigación al club rosa.

El miércoles, el Inter Miami anunció el fichaje del centrocampista de 34 años, que abandonó el Manchester United como agente libre al terminar la temporada. Casemiro firmó un contrato hasta 2027, con una opción para ampliarlo dos años más, hasta junio de 2029.

Sin embargo, apenas unos instantes después del anuncio, la MLS emitió un comunicado en el que afirmaba que estaba "investigando una acusación de interferencia indebida" contra el club y aseguró que "se está recopilando toda la información pertinente y no hará más comentarios hasta que concluya la investigación".

Los derechos de descubrimiento

La investigación está relacionada con los derechos de descubrimiento de Casemiro, los llamados 'discovery rights', una norma de la MLS que concede a un club concreto el derecho de tanteo sobre un jugador en caso de que este quiera incorporarse a la competición. Cada club puede incluir un máximo de cinco jugadores en su lista de descubrimiento y puede añadirlos o retirarlos de ella.

En el caso de Casemiro, Los Angeles Galaxy poseían los derechos de descubrimiento sobre el brasileño, pero, al anunciar el fichaje, el Inter Miami mencionó que había adquirido esos derechos del Galaxy. Una versión respaldada por el equipo de Los Ángeles, que señaló que "los términos del acuerdo se harán públicos cuando concluya la investigación por posible interferencia indebida actualmente abierta por la Major League Soccer".

Vinicius y Casemiro, dos jugadores de máxima confianza de Ancelotti / DPA

Antes de que se anunciara la investigación, David Beckham, copropietario del Inter Miami, dio la bienvenida a Casemiro: "Es un ganador que ha conseguido muchísimo en el fútbol y, después de una carrera tan increíble en el Real Madrid y el Manchester United, estoy encantado de que haya decidido que Miami sea su próximo hogar", dijo. Sin embargo, no es la primera vez que el Inter Miami es investigado por sus operaciones de fichajes.

El caso de Matuidi en 2021

En 2021, el club recibió una multa de dos millones de dólares por infringir las normas de la MLS con el fichaje, el año anterior, del centrocampista francés Blaise Matuidi, procedente de la Juventus. La MLS afirmó que Matuidi había cobrado más de lo permitido, lo que, en la práctica, hizo que el equipo tuviera cuatro jugadores franquicia durante aquella temporada, en lugar de los tres permitidos.

Blaise Matuidi, durante su etapa en Inter Miami / @blaisematuidiofficiel

Cabe recordar que los salarios de los jugadores franquicia no computan para el límite salarial de la MLS. Una norma que, curiosamente, se introdujo en la competición cuando Beckham fichó por Los Angeles Galaxy en 2007.

Por su parte, Casemiro, quien anunció en enero que abandonaría Old Trafford al final de la temporada 2025-26 y viene de disputar el Mundial de 2026 con la selección brasileña de Carlo Ancelotti, está ilusionado con la idea de compartir vestuario con futbolistas de la talla de Leo Messi o Luis Suárez. "Lo que más me motiva, y creo que esto es así para todos los jugadores, es ganar y seguir creciendo", afirmó.