Misterio con Ansu Fati: sigue sin jugar en pretemporada

No está siendo un inicio sencillo para Ansu Fati en su nueva etapa como jugador en propiedad del AS Monaco. El delantero hispanoguineano fue traspasado de forma definitiva este verano al conjunto del Principado y, de esta manera, puso fin a su vinculación con el FC Barcelona después de que el club monegasco ejecutara la opción de compra por unos 11 millones de euros.

Una apuesta que no sorprendió a nadie después del gran rendimiento que ofreció durante la pasada temporada. Y es que, pese a algunos problemas físicos puntuales, Ansu firmó una campaña muy positiva. Siempre que estuvo en plenitud física mostró una versión muy cercana a la que le convirtió en una de las mayores promesas del fútbol europeo, especialmente en los últimos metros, donde volvió a marcar diferencias. Sus 11 goles entre todas las competiciones fueron la mejor prueba de que no ha perdido su olfato goleador y terminaron por convencer al Mónaco para hacer efectiva su continuidad a título definitivo.

Ansu Fati quiere seguir en el conjunto monegasco / AS Monaco

Sin embargo, el comienzo del nuevo curso tampoco está siendo el esperado. Según informó el diario Nice-Matin, Ansu Fati sufrió unas molestias musculares tras reincorporarse a los entrenamientos y todavía no ha podido disputar ni un solo minuto en los encuentros amistosos de la pretemporada. En cualquier caso, el AS Mónaco no ha emitido ningún comunicado oficial sobre una lesión del atacante.

Eso sí, en el club son optimistas con su evolución y el objetivo es que pueda estar disponible para el estreno liguero frente al Le Havre, previsto para el próximo 23 de agosto. "Está mejorando y nuestro objetivo es que esté listo para el partido contra el Le Havre", afirmó Filipe Luis. Si se cumplen esos plazos, todo apunta a que también se perderá el partido de ida de la eliminatoria previa de la Conference League, fijado para el 20 de agosto.

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Ansu Fati vuelve a marcar / 'X'

Asimismo, hace apenas unos días, el técnico Filipe Luís también fue preguntado por la situación de Ansu Fati y Paul Pogba tras el amistoso frente al Brujas. "Están siguiendo su programa de recuperación", explicó el entrenador brasileño. "Desconozco las fechas exactas de su regreso, pero espero que tengamos más información en las próximas semanas. Tendremos que consultarlo con el médico. Estamos siendo muy cuidadosos con ellos. Actualmente entrenan aparte del grupo para recuperar el nivel del resto", señaló.