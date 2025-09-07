¡Un misil ruso destruye la casa de Sudakov, jugador ucraniano del Benfica!

Los ataques de Rusia sobre Ucrania no cesan y una nueva ofensiva este sábado provocó graves destrozos en Kiev, la capital. Varios edificios y casas del barrio de Sviatoshynskyi quedaron afectadas, entre ellas la de un futbolista de la selección ucraniana: Georgiy Sudakov.

El centrocampista del Benfica vio como su vivienda, con su familia dentro, quedaba gravemente afectada por un misil ruso, mientras él se encuentra concentrado actualmente en Polonia con el combinado nacional.

La selección de Ucrania, que cayó derrotada por Francia el pasado viernes (0-2) con Sudakov titular, se encontraba preparando su próximo partido de clasificación para el Mundial 2026 frente a Azerbaiyán (martes, 18:00 horas) cuando la capital del país fue nuevamente atacada.

Sudakov narra los hechos

Lo reveló todo el propio Sudakov, que compartió en sus redes sociales las imágenes de su casa totalmente destruida en medio de los escombros y del caos. "Así quedó mi casa después de esta pasada noche. Mi esposa con mi hija y mi madre estaban en casa en ese momento", narra el futbolista del Benfica, que llegó a sonar para varios grandes europeos tras una temporada 23/24 en la que llegó a marcar frente al FC Barcelona.

Su familia, a salvo

Según informan medios locales, afortunadamente ni su mujer -embarazada de casi nueve meses- ni su hija de tres años ni su madre resultaron heridas tras un ataque que dañó gravemente el edificio. La familia se protegió en un refugio antiaéreo en el sótano.

"El techo y los apartamentos de los pisos superiores fueron destruidos, las puertas del ascensor fueron voladas, las ventanas estaban rotas y había una montaña de escombros alrededor", explica una publicación compartida por Sudakov, que pudo fichar por el Girona en 2024. En redes sociales como Telegram, el jugador mostró incluso los vídeos del estado del edificio.

"Los agresores del país vecino dirán que en mi casa había equipo militar", concluye su publicación en Instagram, ironizando sobre los motivos con los que la narrativa rusa suele justificar los ataques a civiles.