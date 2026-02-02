Miovski vuelve a sonreír lejos de Girona

La temporada 2025/2026 de Miovski no empezó de la mejor manera, un cambio de aires y una vuelta a Escocia donde había dejado un buen recuerdo en el Aberdeen. Esta vez de la mano del Rangers volvía a tener continuidad y este respondió rápido. El primer gol llegó al cuarto partido y el segundo al octavo. Un inicio que no estaba mal pero que se podía mejorar.

Con dos meses donde al equipo no le fue bien, Miovski frenó su actividad goleadora hasta un único gol y una asistencia. Pero desde el mes de diciembre Bojan es otro. 6 goles que están haciendo al Ranger mejor y que ha ayudado a que la racha sea de 6 victorias y 2 derrotas en esos 8 partidos, además de una clasificación a la siguiente ronda en la Copa de Escocia.

Miovski celebra un gol con Macedonia / EFE

Gracias a su Hat-Trick en el último partido que ha jugado, no solo ha clasificado a su equipo a 1/8 de la copa sino que se ha colocado como el segundo jugador de la plantilla con mayor contribución ofensiva (9 suyos por los 12 de Tavernier), el jugador con mayor número de goles (8, los mismos que Tavernier) y ha superado la barrera de los 50 goles en Escocia.

Más de 50 goles

Con un promedio de 0.42 goles por encuentro, Miovski solo ha necesitado algo más de 100 partidos para superar la cifra de los 50 goles en Escocia. Todo esto en dos temporadas completas con el Aberdeen y lo que lleva de esta con el Rangers. Su temporada más goleadora fueron los 26 tantos que consiguió con el Aberdeen en la temporada 2023/2024. De esos 52 goles que ha anotado Bojan, 35 han sido en liga, 7 en la Copa de Escocia, 5 en competiciones europeas y 5 en la Copa de la Liga.

Para el Rangers también ha sido productivo. Con un solo partido Miovski ya se ha posicionado como el máximo goleador de la copa. Con el hat-trick anotado frente al Annan Athletic no solo superó la barrera de los 50 goles anotados en Escocia, sino que, se coloca como el máximo goleador de la Copa de Escocia 2025/2026 con únicamente un partido jugado mientras otros equipos llevan ya cuatro rondas. Además gracias a su rendimiento en el encuentro de la eliminatoria de 1/16, Bojan ha sido nombrado mejor jugador del fin de semana en Escocia.

Y si la copa se le ha dado bien, la liga siempre se le ha dado mejor. Solo dos temporadas ha completado de manera entera Miovski. Las dos las hizo con el Aberdeen durante la temporada 2022/2023 y la 2023/2024. En esas dos temporadas no solo superó la barrera de los 15 goles, solo Tavernier y Shankalnd sumaron más goles que el macedonio. 32 goles en las dos temporadas sumando también 4 asistencias.

Fue el máximo goleador de su equipo y entró en sus libros de historia. Con el cuarto mejor promedio goleador (con al menos 10 partidos jugados) y siendo el quinto máximo goleador de su historia. Tiene la quinta mejor marca goleadora en la historia de la liga escocesa con el Aberdeen. Pero no acaba ah, sus dos temporadas goleadoras le valieron para entrar dos veces en el top-10 histórico de máximos goleadores de la temporada (2º con 26 goles y 8º con 18 goles).

Esta temporada siendo el undécimo jugador con más minutos de la plantilla es el quinto máximo goleador (3) con solo dos goles menos que el primero (Tavernier 5). Este fin de semana frente al Dundee en casa Miovski y el Rangers buscarán aprovechar el partido entre Hearts y Celtic para acercarse al liderato y seguir compitiendo por la liga