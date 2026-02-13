Más minutos para Dro, pero Luis Enrique se mete en un lío

El Paris Saint-Germain se la pegó en el Roazhon Park. El Stade Rennais, que atravesaba un momento delicado, bajó a los parisinos de la nube tras su manita al Olympique de Marsella en el clásico del fútbol francés. Venía el conjunto bretón, club formador de Ousmane Dembélé, de encadenar cuatro derrotas - Lens, OM, Monaco y Lorient - y con una fragilidad defensiva preocupante, sin embargo, dio la sorpresa y fue capaz de endosarle hasta tres goles a un PSG cuya reacción, liderada por el '10', fue efímera tras el 3-1 definitivo de Embolo. El Lens tiene el liderato a tiro.

Un PSG no demasiado brillante, pero correcto, pagó muy caros sus errores. Presentó Luis Enrique un once más o menos de gala, con la baja de Fabián en la medular y la suplencia de Marquinhos, señal de que el asturiano no se fiaba ni un pelo del Rennes. Pues no andaba muy equivocado.

Desconexiones fatales

Los del noroeste de Francia contuvieron el talento parisino, con un Brice Samba especialmente inspirado bajo palos, y lograron batir a Safonov. Tamari, tras zafarse de un errático Nuno Mendes, se sacó de la manga un misil ajustado a la meta del ruso para adelantar al Rennes.

El paso por vestuarios sentó bien al campeón. Luis Enrique introdujo un doble cambio, Barcola y Kang-in Lee por Doué y Kvaratskhelia, sobre el minuto 60 de encuentro, pero su equipo era capaz de materializar sus constantes aproximaciones a la meta de Samba. Quien sí golpeo fue un Stade Rennais cuya efectividad puso contra las cuerdas al PSG: Lepaul se elevó por encima de todos en un córner y conectó un testarazo inapelable.

Dembélé respondió de inmediato. Le quedó el balón plácido a un francés que lo cabeceó al fondo de la red y no lo festejó con demasiada efusividad debido a su pasado en el Rennes. Un amago de remontada que, sin embargo, se quedó ahí. Samba mantuvo a los suyos a flote y, Embolo, en una contra de manual, apagó cualquier esperanza parisina.

Dro, revulsivo de Lucho

Tuvo Dro más minutos con la elástica parisina. Se le vio calentar en la banda del Roazhon Park al inicio de la segunda mitad y saltó al césped en el 71', en sustitución de Joao Neves.

Noticias relacionadas

Debutó en la goleada al OM y dejó destellos de calidad, pero poco pudo hacer en un partido que se le había puesto cuesta arriba al PSG. Se mostró participativo en la construcción e, incluso, filtró un buen balón en tres cuartos a un Kang-in Lee que no lo alcanzó por poco.