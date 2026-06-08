Los millones que dejó escapar el Barça: así les ha ido a los exazulgranas

El verano de 2025 fue uno de los más movidos en el capítulo de salidas del FC Barcelona. La dirección deportiva encabezada por Deco aprovechó la estabilidad deportiva del proyecto de Hansi Flick para aligerar masa salarial y generar ingresos, dando salida a futbolistas que habían perdido protagonismo o cuyo futuro estaba lejos del primer equipo. Entre traspasos y rescisiones, abandonaron la disciplina azulgrana nombres como Pau Víctor, Pablo Torre, Álex Valle, Clément Lenglet, Oriol Romeu o Iñigo Martínez.

La mayoría de estas operaciones respondían a una doble necesidad. Por un lado, el Barça buscaba seguir ganando margen dentro de sus limitaciones económicas; por otro, ofrecer minutos y continuidad a jugadores que difícilmente iban a tener espacio en una plantilla cada vez más consolidada. El resultado fue un mercado que permitió al club reducir significativamente el coste de plantilla y liberar recursos para afrontar incorporaciones estratégicas como las de Joan García o Marcus Rashford.

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Con la temporada 2025-26 ya finalizada y el Barça nuevamente campeón de Liga bajo las órdenes de Flick, llega el momento de evaluar qué ha ocurrido con aquellos futbolistas que hicieron las maletas hace apenas un año. Algunos han encontrado el protagonismo que buscaban y han dado un paso adelante en sus carreras, mientras que otros han vivido una campaña irregular marcada por lesiones, falta de continuidad o dificultades para asentarse en sus nuevos destinos. Repasamos uno por uno cómo les ha ido a los exazulgranas que abandonaron el club el pasado verano y cuál es su valoración actual según el portal 'Transfermarkt'.

Iñigo Martínez La temporada de Iñigo Martínez ha sido sobresaliente. El central inició una nueva etapa en Arabia Saudí y su adaptación al fútbol saudí fue impecable desde el primer momento. Convertido en una pieza fundamental del Al Nassr, volvió a demostrar su jerarquía tanto dentro como fuera del terreno de juego, ejerciendo el liderazgo que ha caracterizado su carrera. En el apartado económico, su valor de mercado apenas ha sufrido variaciones. Según las estimaciones de Transfermarkt, el defensor pasó de estar tasado en 5 millones de euros cuando salió del FC Barcelona a una valoración actual de 4,5 millones, una ligera caída que refleja la estabilidad de su cotización pese al cambio de competición.

Pau Víctor Pau Víctor ha demostrado en el Braga que lo único que necesitaba era continuidad y confianza. Bajo las órdenes de Hansi Flick apenas dispuso de oportunidades para exhibir su potencial, pero en Portugal ha encontrado el escenario ideal para reivindicarse. El delantero ha firmado una temporada excelente, en la que ha vuelto a poner de manifiesto su olfato goleador con 17 tantos y seis asistencias, convirtiéndose en una de las referencias ofensivas del conjunto portugués. Su crecimiento también se refleja en el mercado. El Braga desembolsó 12 millones de euros fijos más tres en variables para hacerse con sus servicios procedente del FC Barcelona y, tras su excelente rendimiento, su valor ya asciende a 15 millones de euros, según Transfermarkt. Todo apunta, además, a que su progresión futbolística y su cotización seguirán aumentando en los próximos años.

Dro Fernández Dro abandonó el FC Barcelona de forma inesperada durante el mercado invernal, seducido por el proyecto del PSG y por la posibilidad de contar con un mayor protagonismo en la élite. Desde su llegada a París ha disfrutado de minutos de calidad en la Ligue 1, aunque su participación en las grandes noches de la Champions League ha sido más limitada de lo esperado. Pese a ello, el joven futbolista ha dejado destellos de su enorme talento y ha mostrado parte del potencial que atesora de cara al futuro. Sin embargo, su valor de mercado se mantiene estable por el momento. Según Transfermarkt, su cotización continúa situada en los 10 millones de euros, a la espera de dar el salto definitivo que confirme todas las expectativas generadas en torno a su figura.

Clément Lenglet La irregularidad ha marcado los últimos años de la carrera de Clément Lenglet. Un año después de desvincularse del Barcelona, el central francés no tiene asegurada su continuidad en el Atlético de Madrid, que le busca una salida en este mismo verano. Lenglet, que llegó a tener un precio de mercado de 60 millones en su primera etapa como azulgrana, se ha ido devaluando con el tiempo debido a la edad y su rendimiento decreciente. Salió del Barça valiendo doce millones y ahora está tasado en 4 ‘kilos’, según ‘Transfermarkt’.

Oriol Romeu La segunda etapa de Oriol Romeu en el Southampton estuvo muy lejos del protagonismo que llegó a tener durante sus mejores años en la élite. El centrocampista desempeñó un papel completamente secundario y apenas contó para el cuerpo técnico a lo largo del curso. Los números reflejan esa falta de continuidad: tan solo disputó siete encuentros oficiales en la temporada 2025-26, acumulando únicamente 131 minutos entre la Championship y las distintas competiciones coperas. Una participación residual que evidencia la pérdida de peso del futbolista dentro de la plantilla. Prueba de ello es la evolución de su valor de mercado. En la última temporada en la que perteneció al FC Barcelona, aunque jugó cedido en el Girona, su cotización alcanzaba los 1,2 millones de euros. Sin embargo, según Transfermarkt, esa cifra ha descendido de forma significativa hasta situarse actualmente en los 400.000 euros.

Álex Valle Cesc Fàbregas ha encontrado en Álex Valle a un carrilero de garantías. Sacrificado en defensa y con una proyección ofensiva que le ha valido para ganarse un puesto de titular en un Como 1907 histórico, que debutará el próximo curso en la Champions League. Señalado como uno de los valores de La Masia, Valle no encontró hueco en el primer equipo y encadenó cesiones entre Levante, Celtic y el propio Como. Desvinculado ya como culé, la explosión del badalonés le ha servido para duplicar su valor, de seis a doce millones de euros.