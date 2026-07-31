Multa millonaria al Chelsea por los pagos ocultos a agentes

La Federación Inglesa (FA) confirmó este viernes la multa de 10 millones de libras esterlinas (11,67 millones de euros) al Chelsea por infringir la normativa en los pagos a agentes durante la etapa de Roman Abramovich. A ello se le suma la prohibición de inscribir jugadores en dos ventanas de fichajes consecutivas, aunque esta sanción queda suspendida hasta el 30 de junio de 2027, por lo que no se aplicará si los 'blues' no vuelven a incurrir en alguna infracción de este tipo.

Cabe recordar que los órganos judiciales de la FA ya resolvieron sobre la cuestión el pasado mes de marzo, una vez finalizada la investigación sobre 74 presuntas infracciones de la normativa de la Asociación de Fútbol de Inglaterra. Sin embargo, el club londinense decidió presentar un recurso contra la deducción de seis puntos en la Premier League que se le había impuesto de forma condicional.

Así pues, la resolución definitiva mantiene la sanción económica de 10 millones de libras, que se reduce en 16 'kilos' respecto a la multa inicial, y sustituye la deducción de puntos por una prohibición de inscribir jugadores durante dos ventanas de fichajes consecutivas con carácter suspendido hasta el 30 de junio de 2027. La cantidad de la multa será destinada íntegramente al fútbol base, tal y como informó la FA.

Roman Abramovich, expropietario del Chelsea, durante un partido del equipo en Stamford Bridge / EFE

Las irregularidades investigadas se remontan al periodo comprendido entre 2011 y 2018, aunque el expediente abarcó operaciones realizadas entre 2009 y 2022. Durante esos años, el Chelsea efectuó pagos a agentes, futbolistas y otras entidades a través de empresas vinculadas a la propiedad del club que no fueron declarados a las autoridades del fútbol inglés, incumpliendo así las normas de transparencia financiera de la Premier League.

Colaboración del Chelsea de Todd Boehly

En este sentido, fue el propio Chelsea, ya bajo la propiedad del estadounidense Todd Boehly, quien detectó estas posibles irregularidades durante la auditoría previa a la compra del club en 2022 y decidió autodenunciar los hechos ante los organismos competentes. Esa colaboración permitió a la FA abrir una investigación que concluyó con 74 cargos por vulnerar la Regla E1.2, además del Reglamento de Agentes de Fútbol, el Reglamento sobre el Trabajo con Intermediarios y la normativa sobre la inversión de terceros en jugadores.

En su comunicado, la FA explicó que el Chelsea admitió las 74 infracciones antes de la audiencia y recordó que la investigación sobre posibles responsabilidades individuales derivda de este caso continúa abierta. Asimismo, confirmó que la sanción de inscripción sustituye a la deducción de seis puntos que había sido impuesta inicialmente por una comisión reguladora independiente y posteriormente revocada por la Junta de Apelación, que estimó el recurso del Chelsea.

Debbie Hewitt, presidenta de la Federación Inglesa De Fútbol / FA

Por su parte, el club 'blue' destacó en su comunicado que en 2022 informó voluntariamente de las posibles infracciones históricas y que desde entonces ha colaborado "de forma abierta y transparente" con los organismos reguladores pertinentes, facilitando miles de documentos. El club recordó además que ya había alcanzado acuerdos con la UEFA y la Premier League por estos mismos hechos y celebró que, tras la resolución de la FA, "quedan concluidos todos los procedimientos regulatorios" abiertos en su contra.