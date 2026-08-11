El millonario mercado de River Plate: ya ha gastado más que 17 equipos de LaLiga

Corren momentos complicados para River Plate. El equipo es uno de los más grandes y más seguidos en el país, pero actualmente no están para alegrías. El fútbol volvió para ellos el pasado 18 de julio, y desde entonces han jugado cinco partidos y los han perdido todos: empezaron siendo eliminados de la Copa Argentina en dieciseisavos por Aldosivi perdiendo 1 a 3 y las cuatro primeras jornadas del Torneo Clausura han terminado en derrota por 1 a 0.

River Plate es actualmente el único de los 30 equipos de la Primera División argentina que sigue sin puntuar y sin marcar, lo cual si ya de por sí es sorprendente, lo es todavía más teniendo en cuenta el grandísimo gasto que ha realizado en el mercado de verano: el equipo de Buenos Aires ya ha invertido 53,92 millones de euros, según datos de 'Transfermarkt'.

Gran parte de este dinero se ha gastado en dos incorporaciones de jugadores de mucho nivel: Thiago Almada, que llegó este sábado por 20 millones de euros procedente del Atlético de Madrid, y Ángel Correa, también ex del Atlético por el que han pagado 13,2 al Tigres mexicano y que ya ha jugado tres partidos con el equipo.

Ángel Correa, en su presentación como nuevo jugador de River Plate / River Plate

Además de estos dos fichajes, también ha pagado 9,6 millones por el centrocampista de 19 años Tobías Andrada, 5 por el lateral Francisco Ortega, 3 por el ex del Getafe Mauro Arambarri, 2,2 por el delantero colombiano Santos Borré, medio millón por la cesión de Lucas Beltrán, 450.000 euros por Gio González y ha llegado Otamendi como agente libre.

Este gasto no viene dado por grandes ventas realizadas esta temporada, pues apenas han ingresado 6,45 millones de euros. River Plate está realizando una inversión altísima comparada con el resto del torneo: el dinero total invertido por la liga argentina este mercado es de 76,5 millones, lo que supone que el actual peor equipo del Torneo Cláusura ha gastado un 70,4% del total.

Este dato también deja en evidencia la poca inversión en fichajes que hay actualmente en LaLiga, pues solo Barça, Madrid y Atlético de Madrid han gastado más que River Plate. Los otros 17 equipos no llegan ni a la mitad de la inversión del equipo de Buenos Aires: actualmente, el cuarto equipo español que más ha gastado es el Depor, con un total de 26 millones hasta la fecha.

Equipos que jugarán competiciones europeas como Celta, Villarreal, Betis, Real Sociedad o Getafe no alcanzan los 20 millones de inversión, lo que ha gastado River solo en el fichaje de Almada.

El estricto fair play es uno de los motivos que explican el porqué de la baja inversión de gran parte de LaLiga, lo que nos deja el sorprendente dato de que un equipo argentino sea capaz de gastar más que clubes que se han clasificado a Champions.