La millonaria fortuna de Mourinho a base de finiquitos

No hay mal que por bien no venga y eso es algo que José Mourinho sabe mejor que nadie. Lo sabe porque, a pesar de pasar por su peor momento en cuanto a su carrera profesional como entrenador, lo cierto es que el técnico portugués ha acumulado una alegría tras otra respecto a lo económico. Y es que en una carrera dilatada como la suya, el montante total que ha recibido por indemnizaciones tras sus despidos alcanza ya cifras mareantes.

Esa situación no ha sido algo a lo que José Mourinho precisamente haya estado ajeno a lo largo de su carrera. A pesar de contar con numerosos éxitos deportivos como uno de los mejores entrenadores de todos los tiempos, también han sido sonados sus fracasos en los banquillos... más todavía estos últimos tiempos.

Y es que su reciente despido como entrenador del Fenerbahçe han confirmado una tendencia que es tan reveladora como demoledora para el luso. Los fracasos han pasado de ser una rareza a una costumbre y han venido acompañados del inevitable declive de los clubes que ha entrenado, de la pérdida de identidad sobre el terreno de juego o de la desaparición de ese espíritu que rodeaba al portugués cuando vivía sus mejores tiempos. A pesar de que su presencia es necesaria para el bienestar de esta industria, tampoco conviene esquivar la realidad. Y Mourinho, ya no se puede ocultar, es una sombra de lo que alguna vez fue.

Los millonarios despidos de Mourinho

Su fichaje como nuevo entrenador del Benfica ha servido para recordar que José Mourinho no solamente es un vencedor en los terrenos de juego, sino también fuera de ellos. El portugués ha encadenado un contrato mareante tras otro, aunque también ha encontrado un filón millonario en sus despidos... que no han sido pocos. Desde que iniciase su andadura en los banquillos, precisamente en el Benfica, 'The Special One' ha sumado hasta siete finiquitos que han servido para engordar las arcas personales de José.

Los despidos millonarios de Mourinho / Marc Creus

En enero de 2024, cuando José Mourinho fue despedido de la Roma, el 'Daily Mail' hizo los cálculos de todo lo que llevaba acumulado en su carrera por los clubes de los que había sido indemnizado. El medio inglés elevó a 93 millones la cifra que había percibido 'The Special One' solamente a través de sus despidos, que ahora llegan a los 108 millones tras los 15 'kilos' que recibirá del Fenerbahçe estos próximos meses.

Ahora, tras su reciente llegada al Benfica, el portugués tiene una nueva oportunidad de demostrar que sigue teniendo lo que hace falta para triunfar en la élite. Por capacidad, experiencia, jerarquía... no será, pero ahora es momento de cambiar una dinámica en pleno declive que el luso quiere enmendar. Y lo podrá hacer, además, con el himno de la Champions de fondo esta temporada en el Estádio da Luz.