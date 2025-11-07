Milei elogia a Messi y suelta una broma ideológica en pleno discurso: "También puedo felicitar a un zurdo"

En su intervención en el America Business Forum de Miami, Javier Milei ha aprovechado la presencia de Lionel Messi —quien ha participado en el mismo evento horas antes— para elogiar su trayectoria como símbolo del mérito y el talento argentino. Sin embargo, fiel a su estilo provocador, el presidente ha cerrado el homenaje con una frase que ha sorprendido al público: «También puedo felicitar a un zurdo», en alusión a la pierna hábil de Messi y como guiño irónico a sus críticas habituales hacia la izquierda política. La frase no ha tardado en viralizarse y ha generado reacciones divididas en redes sociales.

En el ojo del huracán

El presidente argentino ha sido uno de los principales invitados del America Business Forum —un evento internacional que ha reunido a figuras del deporte, los negocios y la cultura en Miami— de este jueves. Messi ha tomado protagonismo en otro momento del encuentro y su presencia ha servido como punto de partida para una de las intervenciones más comentadas del foro.

Durante su discurso, Milei ha destacado la figura del ex del Barça como "un ejemplo de excelencia argentina en el mundo" y ha subrayado el valor del esfuerzo y la meritocracia en su carrera. "Messi ha demostrado que el talento, cuando está acompañado de disciplina y sacrificio, puede llevarte a lo más alto", ha señalado ante los asistentes.

No obstante, el momento que más repercusión ha tenido ha llegado cuando el mandatario argentino ha añadido, entre risas del público: «También puedo felicitar a un zurdo». La frase, que ha mezclado humor y política, ha sido interpretada como una referencia irónica a su conocido rechazo hacia las ideologías de izquierda, mientras ha jugado con la famosa zurda del futbolista rosarino.

El comentario se ha viralizado rápidamente en redes sociales, donde algunos lo han celebrado como un guiño simpático y otros lo han criticado por mezclar política y deporte en un acto de reconocimiento al ocho veces ganador del Balón de Oro.

El foro también ha contado con la presencia de figuras internacionales como Rafael Nadal, David Nalbandian y Carlos Moyà, lo que ha reforzado el carácter global del evento y ha dado mayor visibilidad al mensaje del mandatario argentino.

La intervención del presidente argentino ha concluido con una reflexión sobre el orgullo nacional y la importancia de que Argentina "valore a quienes triunfan por mérito propio". No obstante, su estilo directo y provocador ha vuelto a dividir opiniones, incluso en un escenario pensado para el consenso.