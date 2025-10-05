El Milan perdona y pierde el liderato

Massimiliano Allegri volvió a casa. Y el Juventus Stadium se rindió al técnico que conquistó 12 títulos durante sus dos etapas en Turín. Pero 'su' Milan no consiguió materializar las ocasiones - incluido un penalti fallado por Pulisic - que tuvo y sumó un insuficiente punto que le hace perder el liderato en beneficio de Nápoles y Roma (0-0).

'Bianconeri' y 'rossoneri' se neutralizaron en el primer tiempo. Se tomaron la medida. Luka Modric dirigió el juego de un Milan más protagonista con balón y la Juventus se defendió con uñas y dientes en su propio campo a la espera de recuperar el esférico y lanzar el ataque. Santiago Giménez estuvo cerca - y por partida doble - de abrir la lata, pero primero su remate fue directo a los dominios de Di Gregorio y después remató un centro de Pavlovic que se marchó a centímetros de la portería juventina.

Los de Igor Tudor se reactivaron tras el paso por vestuarios y Maignan estuvo atento para tapar un remate que se colaba en su portería. La respuesta del cuadro 'rossonero', eso sí, fue inmediata: un penalti provocado por Giménez... y cobrado por un Pulisic que envió el balón directamente a la grada. Oportunidad desperdiciada por el máximo realizador del combinado de Allegri.

AC Milan’s Rafael Leao reacts during the Serie A soccer match between Juventus Fc and Milan at the Juventus Stadium in Turin, north west Italy - October 5, 2025. Sport - Soccer (Photo by Fabio Ferrari/LaPresse) / Fabio Ferrari/LaPresse / LAP

La Juve apenas pisó área rival. Y, ya en el descuento, Leao tiró un buen desmarque a la espalda de la zaga 'bianconera' pero su remate salió ligeramente mordido. Así, no les quedó otra que conformarse con un empate sin goles que benefició más a la Juventus - que se mantiene a tres puntos del líder - que a un Milan que le cedió la corona al Nápoles, que hizo los deberes ganando al Genoa y se ubica en lo más alto de la tabla con 15 puntos, los mismos que la Roma de Gasperini.