FÚTBOL INTERNACIONAL
El Milan perdona y pierde el liderato
Los de Allegri, ovacionado en su regreso a Turín, pagaron cara su imprecisión en los metros finales y ceden la corona al Nápoles de Antonio Conte (0-0)
Massimiliano Allegri volvió a casa. Y el Juventus Stadium se rindió al técnico que conquistó 12 títulos durante sus dos etapas en Turín. Pero 'su' Milan no consiguió materializar las ocasiones - incluido un penalti fallado por Pulisic - que tuvo y sumó un insuficiente punto que le hace perder el liderato en beneficio de Nápoles y Roma (0-0).
'Bianconeri' y 'rossoneri' se neutralizaron en el primer tiempo. Se tomaron la medida. Luka Modric dirigió el juego de un Milan más protagonista con balón y la Juventus se defendió con uñas y dientes en su propio campo a la espera de recuperar el esférico y lanzar el ataque. Santiago Giménez estuvo cerca - y por partida doble - de abrir la lata, pero primero su remate fue directo a los dominios de Di Gregorio y después remató un centro de Pavlovic que se marchó a centímetros de la portería juventina.
Los de Igor Tudor se reactivaron tras el paso por vestuarios y Maignan estuvo atento para tapar un remate que se colaba en su portería. La respuesta del cuadro 'rossonero', eso sí, fue inmediata: un penalti provocado por Giménez... y cobrado por un Pulisic que envió el balón directamente a la grada. Oportunidad desperdiciada por el máximo realizador del combinado de Allegri.
La Juve apenas pisó área rival. Y, ya en el descuento, Leao tiró un buen desmarque a la espalda de la zaga 'bianconera' pero su remate salió ligeramente mordido. Así, no les quedó otra que conformarse con un empate sin goles que benefició más a la Juventus - que se mantiene a tres puntos del líder - que a un Milan que le cedió la corona al Nápoles, que hizo los deberes ganando al Genoa y se ubica en lo más alto de la tabla con 15 puntos, los mismos que la Roma de Gasperini.
