El Milan se lleva un excitante derbi y aprieta la Serie A

Un Inter - Milan nunca es un partido más. En Italia lo saben, y en Milán tienen la suerte de vivirlo. Esta vez, además, el contexto añadía gasolina al fuego: solo dos puntos separaban al líder, el Inter, del AC Milan. El resultado: un Giuseppe Meazza encendido desde el primer segundo y que tuvo que lidiar con la horrible sensación de ver a tu eterno rival celebrando por todo lo alto un triunfo fundamental. El gol de Pulisic al inicio del segundo tiempo fue suficiente para inclinar una balanza que el Inter no pudo igualar ni desde los once metros.

Los más despistados se perdieron la primera gran ocasión del duelo. A los tres minutos, Marcus Thuram se lanzó en plancha para rematar un centro preciso que Federico Dimarco puso desde la banda izquierda, pero Mike Maignan, con reflejos felinos, voló al palo largo para sacar una mano sensacional. Algunos jugadores iban un poco pasados de revoluciones, pero el colegiado Sozza, consciente de la tensión del partido, decidió subir el listón con las tarjetas amarillas y se las guardó para más adelante. Un plan que pronto mostró fallas.

El Inter siguió apretando en busca de un gol que, esta vez, negó el poste. Fue Francesco Acerbi quien, tras un saque de esquina teledirigido por Hakan Calhanoglu al primer palo, cabeceó un balón que llevaba veneno. El esférico, caprichoso, eligió besar el palo antes que sacudir la red. Suspiro generalizado en el sector nerazzurro. Otra clara ocasión antes de la media hora del duelo elevó los nervios sobre el césped. Como suele decirse, no hay derbi sin rencillas, y Sozza tuvo que mediar en varias ocasiones para evitar problemas mayores.

Pulisic, atento

Justo antes del descanso, Pulisic decidió que también quería su cuota de protagonismo con un tiro desde fuera del área que salió rozando el palo. Sommer solo pudo estirar el cuello para seguir la trayectoria… y agradecer que el disparo no fuera a portería. Fue un aviso. El estadounidense estaba afinando la mira. Y al inicio del segundo tiempo, encontró el premio. Pulisic marcó el 0-1 cazando un balón suelto dentro del área después de que Sommer no lograra bloquear un disparo lejano de Saelemaekers.

Pulisic, autor del gol del Milan ante el inter / MATTEO BAZZI

No era solo un gol: si el Inter perdía, caía directamente al cuarto puesto. La dinámica cambió por completo. El Inter decidió adelantar líneas y embotelló al Milan, que se lo tomó con calma mientras esperaba su momento para salir al contragolpe con sus jugadores más rápidos. Rafael Leão, especialmente, parecía cómodo con el espacio que iba a tener a la espalda de la zaga del Inter.

Maignan, salvador

Con el partido en zona caliente, Chivu tomó una decisión valiente (o temeraria, según se viera): pasada la hora de juego, retiró a Lautaro Martínez. El Meazza respondió con silbidos de desaprobación. Quitar a tu estrella en un momento clave solo es una buena idea si sale bien. Y la suerte le sonrió al rumano: Pavlovic pisó a Thuram dentro del área y, tras revisarlo en el VAR, el árbitro señaló penalti. Asumió la responsabilidad un viejo conocido, Calhanoglu, y falló. Mejor dicho, Maignan se lo paró con una estirada espectacular. Una parada que, en unos meses, quién sabe si puede valer —o costar— un ‘scudetto’.

Maignan, héroe del Milan / LAP

Después, el Milan consiguió llevar el partido a su terreno y sucedieron pocas cosas sobre el césped. Cada parada de Maignan servía para ganar segundos. Y el Milan resistió y celebró por todo lo alto. El Derby de la Madonnina fue para los rossoneri.