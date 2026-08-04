El Milán da el último adiós a Franco Baresi

Franco Baresi falleció a la edad de 66 años el pasado 31 de julio, tal como comunicó de manera oficial el Milan, club donde escribió una de las páginas más doradas de la historia del fútbol. "La historia completa del AC Milan está de luto por la muerte de Franco Baresi. Su ejemplo y su integridad quedarán grabados para siempre en el ADN del Club, al igual que su icónica camiseta con el número 6. Las condolencias que AC Milan envía a la familia de Franco Baresi en un momento tan difícil son compartidas por cada rossonero, que siente esta pérdida como propia", exponía el triste escrito anunciando que la vida de uno de los grandes centrales del fútbol italiano había llegado a su fin.

En el día de hoy, 4 de agosto, han dado comienzo los funerales del exfutbolista. “Franco Baresi: leyenda inmortal, bandera inimitable que nunca dejará de ondear. Adiós, capitán”, rezaba la pancarta desplegada por la Curva Sud. Además, una gran cantidad de personas han decidido acercarse desde muy temprano a la Basílica de San Ambrosio de Milán, lugar en que a partir de las 11:00 comenzó la ceremonia para dar el último adiós al italiano.

Grandes entidades del fútbol, presentes en su despedida

Pese a la trascendencia de la noticia, el primer equipo del AC Milan no ha podido acudir al entierro de una de las máximas leyendas 'rossoneras', puesto que se encuentra en Perth para disputar el derbi amistoso contra el Inter, aunque en representación de la plantilla han aparecido Christian Pulisic y Santiago Giménez, ambos en la ciudad para recuperarse de problemas físicos. Sin embargo, al emotivo homenaje ha asistido una delegación del club en que Baresi jugó toda su carrera, liderada por el propietario Gerry Cardinale y el presidente Paolo Scaroni, acompañados por el consejero delegado Massimo Calvelli.

La despedida de Franco Baresi / Stefano Rellandini / Marca

Además, grandes exfutbolistas del club milanista no se han perdido el acto, pues Chicco Evani, Davide Ballardini, Filippo Galli, Billy Costacurta, Marco van Basten, Nelson Dida, Pietro Paolo Virdis o Clarence Seedorf, entre otros nombres, han hecho acto de presencia. Sin embargo, uno de los grandes protagonistas de la jornada ha sido su excompañero Daniele Massaro, que ha aparecido con Dejan Savicevic sosteniendo un brazalete de capitán con el número 6 y el autógrafo de Baresi. Por otra parte, miembros de la selección italiana también acudieron a la despedida, en un cortejo liderado por el flamante nuevo seleccionador Roberto Mancini.

De esta manera, grandes entidades del mundo del fútbol italiano no han querido perderse la oportunidad de despedirse para siempre de Franco Baresi, uno de los grandes emblemas del deporte rey en el siglo pasado.