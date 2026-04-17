El milagro del FC Thun: el recién ascendido que amenaza con reescribir la historia en Suiza

Hay temporadas que se explican con números… y otras que se convierten en relato. La del FC Thun pertenece claramente a la segunda. En una Superliga suiza, acostumbrada al dominio de gigantes como el Basilea o el Young Boys, el modesto club del cantón de Berna está a un paso de consumar una de las mayores sorpresas del fútbol europeo reciente, y una de las hazañas más grandes de la historia.

Hace menos de un año, en la segunda división, el Thun celebraba su regreso a la élite tras cinco temporadas relegado a la segunda categoría. En ese momento, todo parecía indicar que su objetivo sería sobrevivir en la máxima división del fútbol de su país, como la mayoría de recién ascendidos. En cambio, su realidad actual es totalmente diferente, y es que el equipo rojo se ha consolidado en el liderato de la liga con autoridad, y está muy cerca de acaricicar su primer título, además de la clasificación para la próxima Champions League.

El equipo dirigido por Mauro Lustrinelli no solo rompió cualquier previsión, sino que lo hizo con una superioridad poco habitual. Durante la temporada ha llegado a abrir brechas respecto al segundo clasificado de hasta 16 puntos, encadenando largas rachas sin perder. Actualmente cuenta con 11 puntos de separación con el St. Gallen, segundo en la tabla del grupo de campeonato, y con 14 del Lugano, tercero.

De hecho, el dominio ha sido tan grande que, incluso perdiendo los dos últimos partidos, la brecha sigue siendo considerable y es el principal candidato al título.

El título puede decidirse entre cenizas

El desenlace de esta historia tiene, además, un componente casi cinematográfico. El partido clave ante el Basilea (FC Basel), uno de los grandes del país, tuvo que ser aplazado tras un incendio que arrasó parte del estadio St. Jakob-Park.

El fuego destruyó vestuarios, material deportivo y zonas técnicas, obligando a suspender el encuentro en un momento crítico de la temporada.

Paradójicamente, ese mismo partido podría acabar siendo el escenario donde el Thun selle matemáticamente el campeonato.

Las claves de la hazaña

Detrás del fenómeno Thun hay una combinación de factores poco habituales en el fútbol moderno, con un proyecto identitario apostando por jugadores de la casa y un liderazgo institucional encabezado por figuras icónicas del club, que ha superado a rivales con mayor presupuesto y tradición.

En el país ya apuntan que la clave es la entrada de Andres Gerber como presidente del club desde 2020, que ha llevado al club de luchar por la desaparición económica a estar a punto de conseguir la gloria.

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Ahora, al Thun le comparan con el Leicester, el último equipo que consiguió una hazaña parecida. En 2016, los 'Foxes' sorprendieron al mundo ganando la Premier League bajo la dirección de Claudio Ranieri. Ahora, la del conjunto suizo añade un matiz aún más extremo, y es que lo puede conseguir en su primera temporada tras el ascenso. Puede ser campeón por primera vez en 125 años de historia.