Mikel Merino, operado y mirando al Mundial: "Un paso más cerca"

Mucho fue el desasosiego cuando el Arsenal dio a conocer el parte médico de Mikel Merino. La fractura de su pie derecho dejaba en el dique seco a una de las grandes figuras del equipo 'gunner' y, de paso, ponía un problemón en el camino de Luis de la Fuente de cara al Mundial a disputarse en Estados Unidos, México y Canadá.

Merino es una pieza básica para Luis de la Fuente / EFE

No obstante, con el paso de los días, las noticias parecen algo más positivas. Merino ha sido operado con éxito de la lesión que sufrió durante el partido ante el Manchester United, mismo que terminó con derrota de su equipo por 3-2. El futbolista pamplonés arrastraba un problema en esa zona y tuvo que someterse a una intervención quirúrgica que le mantendrá alejado de los terrenos de juego durante la mayor parte de la temporada.

Merino compartió una actualización sobre su estado a través de sus redes sociales. Desde la cama del hospital, el jugador publicó una imagen después de la operación y acompañó el mensaje con unas palabras breves: “¡Operación hecha! Ya estoy un paso más cerca de volver”. Posteriormente, agradeció el apoyo recibido por parte de aficionados y compañeros, señalando que los mensajes le dan fuerzas para afrontar el proceso de recuperación.

Arteta y De la Fuente respiran

Uno de los primeros en reaccionar fue Declan Rice, compañero de equipo en el Arsenal, que comentó en la publicación con un mensaje de respaldo: “Contigo, hermano”, junto a un emoji de corazón.

El entrenador del Arsenal, Mikel Arteta, ya había confirmado días antes que Merino debía pasar por el quirófano. En rueda de prensa, el técnico explicó que se trata de una lesión poco habitual y que el club debe esperar para comprobar cómo evoluciona tras la cirugía. Arteta indicó que existe esperanza de que el jugador pueda reaparecer antes de que finalice el curso, aunque no pudo asegurar plazos concretos.

La prensa inglesa avanzó que Merino no podrá apoyar peso importante sobre el pie afectado durante aproximadamente ocho semanas. Durante ese periodo, podrá continuar trabajando su condición física mediante sesiones en el gimnasio, mientras avanza la recuperación.

El centrocampista estaba siendo una pieza importante en la plantilla londinense desde su llegada. En la presente temporada ha disputado 33 partidos en todas las competiciones, con un balance de seis goles y tres asistencias.

También se ha afianzado como un fijo con la selección española, siendo determinante en la Eurocopa conquistada por los de De la Fuente, además de la Nations League de 2023. Es una baza clave en las opciones que tiene la Roja de optar por la próxima Copa del Mundo.