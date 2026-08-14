Mikel Arteta: "Pep Guardiola es el mejor entrenador de la historia"

Arsenal y Manchester City se verán las caras antes de empezar la temporada. Dos equipos que fueron máximos rivales la pasada temporada en la lucha por el título de la Premier League. Ahora lo harán en la final de la Community Shield, que dará el pistoletazo de salida a la temporada oficial de ambos clubes. Mikel Arteta atendió a los medios de comunicación antes del encuentro.

En los dos últimos enfrentamientos entre ambos equipos, ha sido el Manchester City el que se ha llevado la victoria. Sin embargo, Arteta confía en empezar con buen pie el nuevo curso. "Va a ser un partido muy exigente. El City siempre encuentra la manera de competir y tiene jugadores de muchísimo nivel. Tenemos que estar preparados para ofrecer nuestra mejor versión y competir por el trofeo".

Arteta: "Guardiola ha llevado la Premier League a otro nivel" / X

Al técnico del Arsenal se le hará raro no ver a Pep Guardiola en el otro banquillo. Será Enzo Maresca el que dirija al Manchester City a partir de ahora. Sin querer desmerecer al italiano, Arteta dejó clara su preferencia. "Para mí es el mejor entrenador de la historia del fútbol", además de destacar todo lo que ha hecho por el fútbol inglés y cómo ha cambiado el deporte desde su llegada en 2016.

Como es evidente, también fue preguntado por el mercado de fichajes y si la plantilla está cerrada a día de hoy. "Es un período muy emocionante de la temporada. Cuando suceden muchas cosas, se genera entusiasmo. Hay una oportunidad para evolucionar y entender el sentimiento de cada jugador. Estamos intentando dar lo máximo de nosotros durante 13 o 14 días para competir por cada puesto posible; siempre es así, hay una oportunidad para que los jugadores se muevan en ambas direcciones y ver cómo responde el mercado".

Victor Osimhen interesa al Arsenal / EFE

"No hablaré de nombres individuales. La ambición del club es muy grande y queremos mejorar y desarrollar la plantilla, y hemos identificado las zonas que se pueden reforzar", remató, y reconoció que "hasta ahora, y con los números que tenemos, estoy contento. Pero debemos aceptar que hay algunos jugadores que tienen que marcharse".

¿Osimhen, al Arsenal?

Uno de los jugadores que podría jugar en el Emirates Stadium es Victor Osimhen. La llegada del nigeriano a Londres podría hacerse realidad, ya que se trata de un delantero muy del gusto de Mikel Arteta. Además, están sobre la mesa los nombres de Martinelli y Nwaneri como posibles intercambios con el Galatasaray, actual equipo de Osimhen.

Precisamente esta semana, el conjunto turco había rechazado una oferta procedente de Arabia superior a los 100 millones por el delantero. Sin embargo, el problema no era el dinero, sino el equipo interesado en el atacante, ya que no formaba parte de la lista de los grandes clubes que interesan a Osimhen y por los que se le permitiría abandonar el club por un precio inferior a 100.