Mika Faye: un paso atrás... ¿para coger impulso?

De apuntar al primer equipo del Barça a salir por la puerta de atrás del Rennes para fichar por la US Cremonese, recién ascendido a la Serie A. Seguramente, Mikayil Faye no esperaba vestir los colores del equipo de Cremona solo un año después de abandonar tierras catalanas. Pero así es el fútbol.

Mika Faye, nuevo fichaje de la US Cremonese / US Cremonese

Candidato al descenso, el Cremonese es el segundo equipo con menor valor de mercado de toda la Serie A: 80,15 millones de euros. Solo la plantilla del Lecce (78,53) tiene una tasación más baja, según Transfermarkt. Su gran prueba de fuego fue el Rennes, pero no le fue bien. Condenado al banquillo y señalado en algunas ocasiones, ahora reduce su exigencia al firmar por el conjunto italiano. Sin embargo, si esta vez tampoco consigue destacar como un líder en la zaga, puede que se cierre las puertas de los mejores equipos de Europa con tan solo 21 años. Esta temporada es clave para él.

En busca de minutos que nunca llegaron

Avalado por su presencia física y su capacidad de ir al choque y ganar duelos, el central senegalés llegó a Barcelona procedente del NK Kustosija, de la segunda división croata. Una apuesta de club de solo 1,5 millones de euros, es decir, que tenía muy poco riesgo en lo económico. Faye, además, es zurdo, condición que lo hacía destacar un pelín más por el simple hecho de que hay menos que diestros. Si lograba entender la filosofía del club y mejorar su juego de pies, así como la toma de decisiones, podía tener un futuro brillante en el Barça.

Faye, durante su etapa en el Barça / SPORT

Su aventura empezó bien, bajo las órdenes de Rafa Márquez en el filial. De cara al verano de 2024 pudo dar el salto al primer equipo, de la mano de Hansi Flick, pero acabó saliendo al Rennes, de la liga francesa. El objetivo no era otro que ser titular casi cada semana y ganar experiencia y notoriedad. Sabía que en el Barça, con Iñigo Martínez y Pau Cubarsí, lo tendría complicado para tener tantos minutos.

Pero en Francia no logró ser uno de los fijos. Ni con Sampaoli ni con Beye. Su campaña terminó con nueve desconvocatorias entre la jornada 23 y la 34 y solo 12 partidos jugados (11 de Ligue 1 y uno de Copa). En total, Faye, quien fue titular en ocho encuentros, sumó 779 minutos de juego. Unas cifras muy pobres para lo que esperaba cuando salió del FC Barcelona. Con las puertas del Rennes cerradas, tuvo que abrir horizontes. Y llegó la propuesta de Italia.

Faye no tuvo protagonismo en Francia / Rennes

La US Cremonese, recién ascendido a la élite del calcio, suponía un paso atrás en la carrera deportiva de Faye, pero una nueva oportunidad para, por fin, ser importante semana tras semana. En uno de los equipos más humildes de la Serie A, el senegalés deberá demostrar que realmente está hecho para los grandes conjuntos de Europa. A nivel físico, no hay dudas. Pero el fútbol es mucho más que eso. Los errores atrás se pagan el doble de caros, y no vale simplemente con ser el más fuerte o el más rápido.

A sus 21 años, Faye se enfrenta a una temporada crucial en su carrera. Puede relanzarla o empezar a alejarla definitivamente de los grandes proyectos. El potencial está ahí, porque el senegalés es un privilegiado en lo físico. Sin embargo, está lejos de sacar su mejor versión. ¿Será en Italia? A veces hay que dar un paso atrás para coger impulso.