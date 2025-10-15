Mika Faye quiere frenar su caída libre

Instalados exactamente en la media tabla de la Serie A, La Cremonese está cumpliendo con creces el objetivo de la temporada: mantener la categoría. Recién ascendido a la máxima división del Calcio, el equipo dirigido por Davide Nicola sorprendió al mundo al sumar dos victorias consecutivas ante el AC Milan (1-2) y el Sassuolo (3-2), resultados que adornó con tres empates contra Verona (0-0), Parma (0-0) y Como (1-1), lo que permitió mantener el invicto durante cinco jornadas. Sin embargo, ante el Inter de Milán llegó un golpe de realidad (4-1). Curiosamente, fue el primer partido en el que participó el exjugador del Barça Mika Faye, fichaje de este verano.

Cedido por el Stade Rennais, el central senegalés llegó a Italia con la misión de demostrar todo aquello que no logró en Francia. Procedente del NK Kustosija croata, se incorporó al Barça Atlètic, donde destacó por su privilegiado físico. Faye tenía condiciones para crecer táctica y técnicamente y así intentar hacer carrera en el primer equipo culé, pero los pocos minutos que Flick podía ofrecerle no lo convencieron, por lo que decidió poner rumbo a la Ligue 1 en busca de oportunidades cada fin de semana en una gran liga. Por lo menos, esa era su idea.

Oportunidad vital en Italia

La realidad fue otra. Ni Sampaoli primero ni Beye después llegaron a confiar en él, debido a algunos errores graves, a veces provocados por un exceso de confianza derivado de su superioridad física. En verano salió cedido a la Cremonese. A priori, era un paso atrás a nivel deportivo, ya que cambiaba un equipo de media tabla en la Ligue 1 por uno recién ascendido en Italia. Sin embargo, eso también aumentaba sus posibilidades de tener protagonismo, ya que Nicola, técnico del conjunto lombardo, suele utilizar un esquema con tres centrales.

Mika Faye, en su presentación como jugador de la US Cremonese / US Cremonese

De nuevo, la realidad está siendo distinta. A sus 21 años, Faye tiene toda la temporada para revertir la situación y convertirse en un pilar defensivo del equipo, pero a día de hoy solo ha tenido minutos residuales. Suplente ante Hellas Verona, Parma y Como, Faye debutó con la Cremonese frente al Inter de Milán como suplente. Su entrenador decidió darle entrada antes de la hora de juego, cuando el Inter firmó el 4-0, momento en que el partido ya estaba decidido.

Debut ante el Inter

En total, disputó poco más de media hora en la que ofreció una actuación correcta. Según datos del portal estadístico Sofascore, interceptó un balón, recuperó otros, bloqueó un disparo y ganó el único duelo que disputó. Además, no fue regateado ni una sola vez. Con balón, completó un regate, acertó 15 de los 16 pases que intentó (94%) y perdió dos balones.

Por ahora, la línea defensiva de la Cremonese está totalmente definida. En cinco de los seis partidos que ha jugado el equipo, Nicola ha apostado por Terracciano en el perfil derecho, Bianchetti en el izquierdo y Baschirotto en el centro. Ante el Inter tuvo que modificarla porque Terracciano estaba lesionado; en su lugar jugó Ceccherini, quien fue sustituido por Faye en el minuto 58. El central senegalés tiene mucho por demostrar y poco tiempo que perder.