De Mijatovic a Haaland: Chile espera al nuevo ídolo

Chile volverá a ser el escenario de las mayores promesas del mundo. 'El País de los Poetas' albergará, 38 años después, un nuevo Mundial sub20 que contará con la presencia de las mejores 24 selecciones jóvenes del mundo. Entre los grandes contendientes al título se encuentra España, una de las grandes favoritas para repetir la hazaña que logró en 1999 con jugadores como Xavi y Casillas y coronarse campeona.

El torneo arrancará este sábado a las 22.00 con los enfrentamientos entre Japón y Egipto; y Corea del Sur y Ucrania. España, por su parte, debutará el domingo en un exigente duelo ante Marruecos (22.00 h). La fase de grupos se cerrará el próximo lunes 6 de octubre y la gran final se disputará el lunes 20 de octubre en el Estadio Nacional de Santiago de Chile.

Recuerdos de una Yugoslavia histórica

Este certamen, que se disputa religiosamente cada dos años desde 1977, volverá a Chile tras 38 años. El país sudamericano ya albergó la edición de 1987 que terminó con el triunfo de Yugoslavia por 5-4 en los penaltis ante la Alemania Federal. El tercer y cuarto puesto lo ocuparon Alemania Oriental y Chile, respectivamente.

Selección de Yugoslavia campeona del Mundial 1987 / FIFA

Ese equipo de la disuelta Yugoslavia es uno de los más recordados de esta competición. Los balcánicos, bajo las órdenes de Mirko Jozic, conquistaron su primer y único Mundial con un equipo de ensueño formado por grandes jugadores que posteriormente triunfarían en los mejores equipos del mundo. Davor Suker, Robert Jarni, Zvonimir Boban, Robert Prosinecki o Predrag Mijatović eran algunos de los más destacados.

Brasil, Italia, México y España, las grandes aspirantes

Para esta 24ª edición, los 24 equipos participantes han quedado repartidos en seis grupos de cuatro. Los mejores dos clsificados de cada grupo avanzarán a octavos de final, igual que los cuatro terceros con mejores estadísticas.

Entre los máximos candidatos a coronarse campeón se destacan Brasil, vigente campeón del Sudamericano sub 20, Italia, subcampeona del Mundo en 2023; México y España. Todos con el objetivo de estar en el Estadio Nacional el próximo 20 de octubre.