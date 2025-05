Miguel Salgado: "Ser 'hijo de' solo me ha perjudicado en el fútbol"

Ser "hijo de" no siempre es fácil. A veces, la presión y las expectativas que recaen sobre los hombros de los hijos de las grandes figuras del fútbol pueden ser muy pesadas para el futbolista, incapaz de labrar su propio camino sin ser eclipsado por las capciosas comparaciones y el recuerdo de lo que fue, en su momento, su padre. Así lo vivió por momentos Miguel Ángel Salgado Sanz, delantero del Estoril Praia sub 23, que se marchó de la base del Celta al fútbol portugués en 2022 para romper con las comparaciones con su padre, Michel Salgado, y labrarse su propio camino en el fútbol.

Llegas al Estoril en diciembre, una de las grandes canteras del fútbol portugués, que además ganó la Liga Revelaçao en 2024, ¿cómo ha sido el proceso de adaptación en estos primeros meses?

Antes de llegar al Estoril viví momentos un poco difíciles. Tenía tres años de contrato en el Gil Vicente y fue todo muy complicado. Por decirlo de algún modo, no se acabó del todo bien allí. Aun así, desde mi salida estoy muy feliz aquí. El Estoril es el club que mejor valorado tiene el Sub-23, ha ganado tres Ligas y tres Copas en los cinco años que se lleva haciendo la Liga. Te hacen sentir supercómodo en cualquier momento y se te trata como una familia.

El primer equipo del Estoril lleva tres años en Primera División, ¿tuvo peso en tu decisión llegar a un proyecto creciente en la élite de Portugal?

Ahora mismo estoy muy enfocado en el Sub-23, pero el proyecto no se queda solo en el filial. Recientemente, ha llegado Helena Costa, una directora deportiva que promete muchísimo y tira mucho de cantera. Mi mentalidad está puesta en un día llegar al primer equipo, porque aquí si consigues debutar y hacerlo bien tienes números de quedarte, como lo han hecho muchos compañeros.

Actualmente, tenemos el ejemplo de Fabricio García, Tiago Araújo y Wagner Pina, jugadores del filial que han llegado al primer equipo. ¿Ves la posibilidad en el futuro de lograrlo también?

Obviamente, no quiero cerrar ninguna puerta y el sueño de poder volver a Celta algún día en el futuro sigue ahí. Pero, ahora mismo, veo la posibilidad de quedarme en el primer equipo en la Primeria División de Portugal.

Aparte del Gil Vicente y el Estoril, también pasaste por el fútbol base del Celta, ¿qué diferencias hay entre el fútbol español y el portugués?

Lo más diferente del fútbol portugués y español, dejando de lado el dinero, es que todo mucho más físico. También siento que aquí en Portugal la liga de juveniles es mucho más difícil que en España. Por ejemplo, si tú juegas en un Celta y disputas la división de honor, solo te enfrentas con equipos de Galicia; y no te mides a conjuntos de todo el país hasta que consigues ganar esa categoría. En cambio, en la División de Honor de Portugal juegas contra equipos de todo el país. Es como una primera división, pero de juveniles.

Miguel Salgado en el Celta / La Voz de Galicia

Hablando del Celta, ¿qué te impulsa a abandonar el club gallego y dar el salto al fútbol portugués en 2021?

En mi último año en el Celta yo era Cadete, pero hago todo el año en el Juvenil B en la Liga Nacional con Claudio Giráldez, actual técnico del primer equipo. Él me hace debutar en el equipo, donde llego a ser titular y marco algún gol. Sin embargo, me cansó un poco la presión padre-hijo. Quería salir un poco de esa situación e irme a un sitio donde se me conociera menos y todo lo que lograra lo hiciera por mí mismo. La verdad es que no me arrepiento de nada.

En el panorama internacional también eres un jugador excepcional, porque aparte de jugar en Portugal, ahora mismo representas a Emiratos Árabes, ¿cómo es eso?

Fue en el verano de mi primer año en el Pazos de Ferreira, cuando mi padre le dieron el pasaporte de los Emiratos Árabes. Sabían que era su hijo y estaba jugando en Europa, dándome así la facilidad de poder ir convocado. El primer técnico que me llama es Franc Artiga, un entrenador que pasó por Barça y ahora está en la Primera División de Rusia, que me convocó con la Sub-20, siendo yo Sub-17. En mis primeros dos partidos marqué tres goles y todo fue muy bien, pero no pude ir convocando a ningún torneo oficial porque aún no tenía pasaporte. Estoy feliz con la selección, la verdad.

De cara al futuro ¿Quieres seguir creciendo en EAU o tienes intención de dar el salto a Europa con la Selección española?

Por ahora, me veo yendo con la Olímpica, la Sub-23 de Emiratos Árabes Unidos, porque te da muchas oportunidades de jugar torneos buenos. Pero obviamente, si me llamara la Selección española absoluta o la Sub-21, que ahora lo veo poco probable, porque hay muchos delanteros que están destacando; tendría que ir.

En España, Italia y Portugal siguen al delantero Miguel Salgado / Agencias

Antes hablabas de que te habías ido del Celta por lo que representa la presión del apellido Salgado. A lo largo de tu carrera, ¿ser hijo de futbolista te ha generado más presión que facilidades?

Sinceramente, ser "hijo de" solo me ha perjudicado en el fútbol. Obviamente, no voy a decir que es malo. Mi padre tiene una carrera enorme y yo me siento muy orgulloso de tener el padre que tengo, pero en mi carrera solo me ha perjudicado. Encima, mi padre nunca se ha metido en mi carrera futbolística. Cuando empecé a jugar en el Celta me fui solo a España con 12 años. Eso es algo que no mucha gente sabe. Imagina dejar a tu hijo salir de Dubai para ir a vivir a Vigo con 12 años. Fue muy difícil, pero les agradezco mucho a mis padres que me dejaran sacrificar todo por un sueño.

¿Qué dificultades te encuentras en ese momento de dejar tu casa e irte solo a Vigo?

Con 12 años, lo peor era no tener una madre y un padre al lado en los peores momentos. También había cosas más simples, como ir al colegio y en día de los padres no poder estar con ellos, verles una o dos veces al año y no poder darles un abrazo todos los días. En la residencia del Celta, todos eran mayores como Iker Losada o Raúl Blanco, nombres que ahora están en la élite, y eran como mis padres en ese momento.

Estás a punto de dar el salto al fútbol profesional ¿cuál sería tu objetivo inmediato de cara al futuro?

Ahora mismo yo solo me veo en el Estoril, pero no cierro puertas. Sé que tengo las capacidades de hacer un año bueno en Primera o en Segunda, sea en Portugal o España, para destacar y poder dar así un paso mucho mayor.

Aquí en España no tenemos demasiado conocimiento de lo que es el fútbol base portugués, pero ¿tú recomendarías a alguna figura del fútbol luso que pudiera triunfar en la élite en los próximos años?

Está claro quién voy a decir: Rodrigo Mora, que ahora la está petando con el primer equipo del Porto. Un Kenda también, que ha fichado por el Chelsea. Sinceramente, en Portugal hay muchos jóvenes que tienen una calidad enorme. Creo que en España se valoriza muy poco el talento de las bases de Portugal y a mí me parece que las canteras son mejores en Portugal que en España. Si vas a los torneos de niños de 12, 13 o 14 años, todos los ganan equipos portugueses.