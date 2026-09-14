Miguel Gutiérrez se convierte en el sucesor de Grimaldo: "Era nuestra opción ideal"

El Bayer Leverkusen vivió su mejor temporada a nivel histórico de la mano de Xabi Alonso en la campaña 2023-24, en la cual alzó el doblete y solo perdió un encuentro en todo el curso, la final de la Europa League. En aquella temporada, si bien todos los jugadores rindieron a un nivel increíble, quien más logró destacar fue Alejandro Grimaldo, ganando un peso en el juego y a nivel estadístico que mantuvo hasta su salida en el presente verano al Atlético de Madrid.

De esta manera, el carrilero español parecía ser completamente insustituible en el conjunto germano. Pero no ha sido así. Tras haber sido incorporado en el último mercado procedente del Nápoles a cambio de 26 millones de euros, Miguel Gutiérrez se ha hecho con el puesto y ha conseguido lo que parecía una misión imposible: convertirse en un digno sucesor de Grimaldo. De hecho, gracias a su gran inicio se ha ganado los elogios de compañeros y trabajadores del club teutón.

"Siempre nos ha gustado, juega de forma similar a Grimaldo"

En una entrevista para el diario 'Bild', Simon Rolfes, director deportivo del Bayer Leverkusen, admitió que seguían la pista de Miguel Gutiérrez desde hacía ya varias temporadas. "Miguel Gutiérrez es un futbolista magnífico, nuestra opción ideal para esta posición", declaró Rolfes sobre el interés en el futbolista canterano del Real Madrid.

Además, el trabajador del 'equipo de la aspirina' fue un paso más allá para demostrar hasta qué punto llegaba la confianza en el lateral. "Alejandro pudo haberse marchado hace un año y él, que todavía jugaba en el Girona por aquel entonces, habría sido nuestra primera opción. Siempre nos ha gustado porque juega de forma similar a Grimaldo", sentenció. No es para menos, ya que el rendimiento del ex del Girona está causando tal sensación que hasta sus compañeros se deshacen en elogios a su figura. "Su capacidad para centrar es realmente increíble, su potente zurda centra de maravilla", comentó Patrick Schick después de haber recibido una asistencia de sus botas.

Tras cuajar una gran pretemporada con su nuevo equipo, Miguel Gutiérrez cuenta con la condición de titular indiscutible en el equipo dirigido por Carles Martínez, tal como demuestran sus 353 minutos de 360 posibles en lo que va de curso. Además, en los cuatro primeros partidos de la temporada, el lateral izquierdo ya ha repartido dos asistencias.

Su facilidad para generar goles de sus compañeros deja de sorprender una vez se observan los datos, ya que, con cifras de antes del duelo ante el Augsburgo del pasado fin de semana, el oro olímpico con España en 2024 era el jugador que más centros promediaba de las cinco grandes ligas, con una media de 8,9 por partido. Es más, en cuanto a pases realizados al área, el defensa español también es el primero, superando incluso a Lamine Yamal, pues realiza una media de 11,37 por 8,69 del '10' azulgrana.