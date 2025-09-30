Miguel Gutiérrez causa sensación en Italia

"Después de 5 meses vuelvo a disfrutar en un campo de fútbol. Feliz de poder debutar con esta camiseta. Seguiremos trabajando para los próximos partidos. Gracias a todos", escribió un pletórico Miguel Gutiérrez que sumó sus primeros minutos con la camiseta del Nápoles desde su llegada a mediados de agosto. El lateral izquierdo, que no pisaba un terreno de juego desde el pasado 24 de abril en Butarque por una lesión de tobillo, cuajó un gran debut - pese a la derrota - a las órdenes de Antonio Conte.

En julio tuvo que ser intervenido de su tobillo derecho para poner punto final a las molestias que arrastraba desde abril y, cinco meses más tarde, volvió a sentirse futbolista. Las ausencias de Leandro Spinazzola y Mathías Olivera le abrieron las puertas a la titularidad ante el Milan de Luka Modricen San Siro. El cuadro 'rossonero' amarró el triunfo, pero el madrileño, que completó los noventa minutos, causó sensación en su estreno con el vigente campeón.

Napoli’s Kevin De Bruyne , Napoli’s Miguel Gutierrez during the Serie A soccer match between Milan and Napoli at the San Siro Stadium in Milan , north Italy - Sunday , September 28 , 2025. Sport - Soccer . (Photo by Spada/LaPresse) / Spada/LaPresse / LAP

Demostró sus grandes dotes técnicos en el carril izquierdo y dio rienda suelta a ese toque de balón que tanto enamoró bajo las órdenes de Michel en Girona. Poco pudo hacer en los dos goles encajados y, de hecho, el propio Conte destacó su crecimiento durante el encuentro. Del equipo titular, fue el segundo jugador con mejor porcentaje de pase (95%), pues logró completar 53 de los 56 pases intentados. Realizó, asimismo, cuatro pases clave, cinco en el último tercio y nueve en progresión.

Superada esa lesión de tobillo, el debut en la Champions League con el conjunto partenopeo está a la vuelta de la esquina. Este miércoles 1 de octubre recibe en el Diego Armando Maradona al Sporting CP de Luis Suárez y Trincao, dos ex de LaLiga que retarán al madrileño frente a su nueva afición.