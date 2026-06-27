Míchel toma el control del Ajax: una revolución en marcha… con Ter Stegen en el horizonte

El Ajax presume de Míchel Sánchez. Y bien que hace. El madrileño asume un reto tan exigente como ilusionante: despertar a un gigante dormido y devolverlo al lugar que le corresponde. Con el respaldo de Jordi Cruyff, hijo del legendario Johan Cruyff y actual director técnico del club, casa con los valores y la filosofía del conjunto 'ajacied'. "Lo conozco bien y lo he seguido durante muchos años. Su enfoque encaja con el Ajax. El hecho de que haya trabajado en el mismo club de LaLiga durante cinco temporadas dice mucho de sus cualidades y de su lealtad", destacó Cruyff sobre el extécnico del Girona.

Mientras el director técnico trabaja codo con codo con el técnico vallecano en una profunda renovación de la plantilla, pues más de una veintena de futbolistas figuran en la lista de transferibles, Míchel dirigió su primer entrenamiento en De Toekomst. El club, de hecho, informó que "ya está completo el cuerpo técnico del Ajax 1".

"Tal y como se había anunciado anteriormente, Míchel Sánchez ha sido nombrado nuevo entrenador del Ajax. Contará con la ayuda de Juanvi Peinado Fernández y Alberto Garrido Martínez, mientras que Juan Carlos Balaguer Zamora ha sido nombrado entrenador de porteros", detalló.

Días atrás, la entidad confirmó el adiós de Òscar Garcia Junyent, que asumirá el cargo de responsable de la preparación física del primer equipo del Pogoń Szczecin polaco tras coger las riendas del primer equipo del Ajax de forma interina en marzo.

El de Sabadell llegó a principios de febrero para ser entrenador del filial y tener tareas de gestión de la cantera y, al ser ascendido a la primera plantilla, se convirtió en el primer entrenador español de la historia del club. Ahora, Míchel le toma el relevo.

Revolución 'ajacied'

Lo dicho. La intención del Ajax es construir un proyecto ambicioso alrededor de Míchel. La portería es una de las posiciones prioritarias a reforzar y el gran sueño del Ajax es Marc-André ter Stegen. Al madrileño le encantaría volver a contar con los servicios del culé, pues la desafortunada lesión que sufrió en el Carlos Tartiere puso fin a su temporada y le arrebató la oportunidad de ir al Mundial.

Con contrato hasta 2028, el alemán es consciente como el que más de que no entra en los planes de Hansi Flick y la intención es encontrar una solución que contente a ambas partes. MATS dio el sí, pero su ficha es el principal escollo de la operación. Y el Barça podría repetir la fórmula del Girona: una cesión. Míchel quiere a Ter Stegen.

Míchel da una charla a sus nuevos futbolistas / Ajax

Por otro lado, Daley Blind apunta a regresar al club de sus amores. Tal y como contamos en SPORT en marzo de 2025, el Ajax ya trató de recuperarlo el pasado verano, aunque el Girona no estaba dispuesto a dejarle salir sin recibir una oferta convincente.

Meses después volvió a llamar a su puerta durante el mercado invernal, pero Blind se mantuvo firme en su compromiso con el conjunto catalán. Por ello, todo hacía indicar que el reencuentro debía producirse este verano, una vez finalizado su contrato. Y todo apunta a que así será.

Una joya fichada y, otra, atada

Un fichaje que está atado es el de Jano Monserrate. El mediapunta zurdo se forjó en la cantera del Zaragoza y fichó por el Atlético en 2024, en edad juvenil. Ganó con el Madrileño de Fernando Torres la liga juvenil y la Copa de Campeones en 2024 tras firmar en enero de aquel año y llegó a debutar con el primer equipo bajo las órdenes del Cholo. Fue, por cierto, el primero de los diez canteranos que lo hicieron, ante el Levante en la primera vuelta.

Su salida del Zaragoza fue algo polémica y este curso no se ha afianzado en el once de Torres en el Madrileño. Su traspaso, tal y como informa Matteo Moretto, está cerrado y firmará por cuatro temporadas.

Será el segundo refuerzo para la 26/27 tras Fouad Zahouani, procedente del Union Touarga Sport. El defensa de 20 años comenzará su etapa en los Países Bajos en el Jong Ajax, filial del conjunto neerlandés, donde continuará su progresión antes de dar el salto al primer equipo. Formado en la Academia Mohammed VI de Fútbol, una de las principales canteras del país, figuró en la plantilla que conquistó la Copa Mundial Sub-20 en 2025.

Por ahora, las bajas confirmadas son las de Chuba Akpom (Ipswich Town), Sivert Mannsverk (Sparta Praga), Takehiro Tomiyasu, Wout Weghorst y Oleksandr Zinchenko (sin equip).

La Conference llama a la puerta

El vallecano recibió a su nueva plantilla en De Toekomst el jueves para las primeras pruebas, seguidas del primer entrenamiento grupal el viernes. El día en que el Instituto Nacional de Meteorología de los Países Bajos (KNMI) emitió una alerta roja por calor extremo, el Ajax tenía programado su primer entrenamiento en Ámsterdam.

Míchel fue uno más. Primero reunió a sus futbolistas para dar un pequeño discurso de bienvenida y después participó en los rondos, como hacía en Girona. El preparador madrileño tiene poco menos de un mes para preparar a su plantilla para la primera gran prueba de la temporada: la segunda ronda de clasificación de la UEFA Conference League. El Ajax se enfrentará al FK Vojvodina serbio o al Ferencváros húngaro el próximo 23 de julio.

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El primer partido de pretemporada será contra el Panathinaikos el sábado 4 de julio. El 10 le visitará el AEK Larnaca, el 15 se medirá al VfL Bochum, el 18 al Olympiakos y, después de la ida de la previa de la Conference, recibirá al Burnley en el Johan Cruijff ArenA el 26 de mayo. El 30 jugará la vuelta de la eliminatoria.