Michel Platini, ex presidente de la UEFA (70 años), ataca a Infantino: "Tiene un problema, le gustan los ricos y poderosos"

El mundo del fútbol vive en una constante ebullición, marcada por enfrentamientos entre sus principales protagonistas y polémicas que empañan la imagen de unos y otros. Prácticamente no se salva nadie. En ese sentido, Michel Platini, ex presidente de la UEFA, lanzó un duro y directo ataque contra Gianni Infantino, presidente de la FIFA, en una entrevista en 'The Guardian'.

"Era un buen número 2, pero no un buen número 1. Hizo un excelente trabajo en la UEFA, pero tiene un problema: le gustan los ricos y poderosos, los que tienen dinero. Es parte de su naturaleza. Era así como número 2, pero en ese momento no era el jefe. Desafortunadamente, Infantino se ha vuelto autocrático desde la pandemia", expresó.

Infantino asegura que viene más cambios para el fútbol del futuro / AP

"Hay menos democracia que en la época de Blatter (presidente de la FIFA de 1998 a 2015). Se puede decir lo que se quiera de Blatter, pero su principal problema era que quería quedarse en la FIFA de por vida. Era una buena persona para el fútbol", agregó Platini, quien ha mantenido frecuentes desencuentros con Infantino, a quien considera responsable de haberle apartado de la carrera por la presidencia de la FIFA en 2015.

El exinternacional francés fue apartado durante años de cualquier actividad vinculada al fútbol tras una sanción impuesta por la Comisión de Ética de la FIFA, inicialmente fijada en ocho años. El castigo fue posteriormente rebajado a seis en segunda instancia y, más tarde, reducido a cuatro años por el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS). "Estaba destinado a ser presidente de la FIFA", lamentó Platini. "Todo esto sucedió porque no lo quisieron. Esta suspensión fue una grave injusticia y, al final, fue política. Un grupo de personas decidió destruirme".

El presidente de la FIFA Gianni Infantino, saluda al seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni, que lleva el trofeo de la Copa del Mundo / AP Photo/Chris Carlson

"Estos últimos diez años han sido muy difíciles por el sufrimiento de mi familia: ven lo que se dice en los periódicos, lo que la gente dice de mí, el debate internacional. Pero nunca me preocupó el veredicto final porque sabía que era inocente, sabía que al final no saldría nada. Siempre me sentí en paz conmigo mismo", señaló el ex presidente de la UEFA. Y, por último, reflexionó acerca del rumbo que habría tomado la FIFA bajo su liderazgo: "Se habría convertido en una organización que se preocupa por el fútbol, no por la política".