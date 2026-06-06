Míchel le puede hacer un favor al Barça con Ter Stegen

Míchel Sánchez ya es historia en Girona. El mejor entrenador de la historia de la entidad catalana puso fin a una etapa de cinco años en Montilivi para emprender una nueva aventura en Ámsterdam, donde se hará cargo de todo un histórico como el Ajax. El vallecano ha firmado hasta 2028 y asume un reto tan exigente como ilusionante: despertar a un gigante dormido y devolverlo al lugar que le corresponde.

Los valores y la identidad futbolística de Míchel encajan a la perfección con la filosofía del conjunto neerlandés. Su llegada cuenta, además, con el respaldo de Jordi Cruyff, hijo del legendario Johan Cruyff y actual director técnico del club. El entrenador madrileño afrontará así su primera experiencia internacional en los banquillos.

"Lo conozco bien y lo he seguido durante muchos años. Su enfoque encaja con el Ajax. El hecho de que haya trabajado en el mismo club de LaLiga durante cinco temporadas dice mucho de sus cualidades y de su lealtad", destacó Cruyff sobre el nuevo técnico ajacied.

Por su parte, Míchel no ocultó su satisfacción ante este nuevo desafío: "Estoy orgulloso de dar este siguiente paso en mi carrera. El objetivo es devolver al Ajax al lugar que le corresponde y tengo plena confianza en que lo lograremos".

Jordi Cruyff y Míchel, tras la firma de su contrato con el Ajax / AFC Ajax

Revolución 'ajacied'

Jordi Cruyff ya trabaja codo con codo con el técnico vallecano en una profunda renovación de la plantilla. Más de una veintena de futbolistas figuran en la lista de transferibles. Evidentemente, eso no significa que todos vayan a salir, pero el club está dispuesto a escuchar ofertas para generar ingresos y ganar margen de maniobra en el mercado.

Porque sí, la intención del Ajax es construir un proyecto ambicioso alrededor de Míchel. El tiempo apremia: el próximo 6 de agosto el conjunto neerlandés debutará en las rondas previas de la Conference League, por lo que la planificación deportiva ya está en marcha.

Ter Stegen se lesionó en Oviedo / X

Y los primeros nombres sobre la mesa son de primer nivel. La portería es una de las posiciones prioritarias a reforzar y el gran sueño del Ajax es Marc-André ter Stegen. El guardameta alemán encabeza la lista de preferencias del club, aunque no es la única opción que se maneja. También gusta Mark Flekken, actual portero del Bayer Leverkusen de Carles Martínez. A día de hoy, sin embargo, el meta del Barcelona parte como el gran favorito.

Una vía para MATS

Al madrileño le encantaría volver a contar con los servicios del culé, pues la desafortunada lesión que sufrió en el Carlos Tartiere puso fin a su temporada y le arrebató la oportunidad de ir al Mundial. Dado su historial médico, era un escenario que podía contemplarse. Pero claro, era una oportunidad única e irrechazable. Por su liderazgo, recorrido, caché, excelente juego de pies, reflejos, planta...

"Eres un líder. Nos darás mucho", trasladó Míchel a MATS en su primer día en la ciudad deportiva. Dicho y hecho. El técnico vallecano le dio las llaves a la titularidad de inmediato, una decisión más que lógica y esperada. Una intervención suya, de hecho, valió un punto frente al Getafe. Y todo cambió en Oviedo. ¿Se habría salvado el Girona si el alemán no se hubiese lesionado? Lamentablemente, nunca sabremos la respuesta.

Ter Stegen junto a Míchel / Girona

Ter Stegen afronta la fase final de su recuperación de la lesión en el isquiotibial izquierdo. Con contrato hasta 2028, el alemán es consciente como el que más de que no entra en los planes de Hansi Flick y la intención es encontrar una solución que contente a ambas partes.

Y ahí es donde aparece el Ajax. Y Míchel. Según informaron medios neerlandes y pudo corroborar SPORT, la entidad 'ajacied' está interesada en el experimentado guardameta. Por ahora, no hay nada más contrato que eso, un mero interés. Su ficha, sin embargo, es el principal escollo de la operación.

Ceballos y Blind, más cerca

Pero hay más. Dani Ceballos también figura entre los objetivos prioritarios del Ajax. Según informó Matteo Moretto, las conversaciones entre los clubes avanzan por buen camino y el centrocampista podría abandonar el Real Madrid a cambio de una cifra cercana a los seis millones de euros.

Su salida parece cada vez más próxima y, de concretarse, el utrerano pondría punto final a una etapa de siete años —divididos en dos etapas— marcada por la irregularidad y la falta de continuidad en el conjunto blanco. La operación encaja perfectamente con la hoja de ruta de Jordi Cruyff, decidido a incorporar futbolistas capaces de marcar diferencias tanto dentro como fuera del terreno de juego.

Dani Ceballos es un jugador intrascendente en el Real Madrid / EFE

En esa misma línea aparece otro nombre con un fuerte componente emocional: Daley Blind. El neerlandés apunta a regresar al club de sus amores. Tal y como contamos en SPORT en marzo de 2025, el Ajax ya trató de recuperarlo el pasado verano, aunque el Girona no estaba dispuesto a dejarle salir sin recibir una oferta convincente.

Meses después volvió a llamar a su puerta durante el mercado invernal, pero Blind se mantuvo firme en su compromiso con el conjunto catalán. Por ello, todo hacía indicar que el reencuentro debía producirse este verano, una vez finalizado su contrato. Y todo apunta a que así será.

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Daley Blind tiene una lectura de juego brillante / @GironaFC

Por el momento no han trascendido demasiados nombres. Jordi Cruyff está gestionando la planificación con absoluta discreción, aunque sí parece claro el perfil de los refuerzos que busca el Ajax. En su lista de prioridades figuran un portero, uno o dos defensas, un mediocentro de corte defensivo, varios extremos y un delantero que lidere el nuevo proyecto de Míchel.