Michael Olise, la estrella del Bayern que desafía al marketing

En una industria donde el talento y la exposición suelen ir de la mano de contratos multimillonarios con grandes marcas, el caso de Michael Olise rompe todos los esquemas.

El extremo del Bayern de Múnich, rival del Real Madrid en estos cuartos de final de Champions League, se ha erigido esta temporada en uno de los jugadores más determinantes del fútbol europeo junto a Harry Kane y Luis Díaz, y ya lo demostró con sus intervenciones en el Santiago Bernabéu. Además de su calidad innegable, el futbolista es diferencial por otro elemento fuera de los terrenos de juego, y es que es el único jugador en la máxima élite sin acuerdo comercial con ninguna marca deportiva.

Y no será por falta de interés. A lo largo de los últimos años, varias multinacionales han intentado asociar su imagen al jugador. Destacan tres marcas las cuales Olise ha utilizado en algún momento, como Nike, New Balance o Adidas, siendo la primera la que más ha usado en su modelo Hypervenom, generalmente combinando el color de sus botas con su equipación.

Una decisión personal

El extremo, con contrato con el club bávaro hasta 2029 y una valoración de mercado cercana a los 140 millones de euros, parce que prefiere no tener vínculos con ninguna multinacional y renuncia a unos ingresos extras que se estiman entre los 2 y los 50 millones por temporada.

Michael Olise, con las botas del mismo color que la equipación del Bayern de Múnich / AFP7 vía Europa Press

Según ha explicado su entorno en otras ocasiones, parece que la decisión es puramente personal por falta de interés. Olise prefiere no tener ataduras con una marca o una bota en concreto y prefiere tener la libertad de, por ejemplo, coordinar el color de sus botas con la equipación del Bayern. Además, escapa de las obligaciones promocionales y puede elegir qué vestir en cada momento.

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Esta campaña, sus cifras hablan por sí solas: 16 goles y 29 asistencias en todas las competiciones, números que lo sitúan entre los extremos más productivos del continente. Fuera del terreno de juego también es una rara avis que prefiere centrar todos sus esfuerzos en el rendimiento y el balón.