Michaël Cuisance, de rechazar a Guardiola a fichar por el Hertha Berlin

El Hertha Berlin anunció la incorporación de Michaël Cuisance hasta junio de 2027. El centrocampista francés estuvo cedido el pasado curso en el Osnabrück de Segunda División alemana, por parte del Venezia, club con el que ha finalizado contrato este mismo verano.

Cuisance ha participado en 25 partidos a lo largo de esta campaña en la Bundesliga 2. El mediocampista 'bleu' ha sido importante en el esquema del cuadro alemán, pero no ha podido evitar el descenso de categoría del Osnabrück. En cuanto a los registros dentro del terreno de juego, el francés ha anotado tres goles y ha repartido una asistencia.

Michael Cuisance, en acción con la camiseta del VfL Osnabrück / @MichaelCUISANCE

Con solamente 24 años y una importante trayectoria detrás, Michaël Cuisance, que fue considerado uno de los mayores talentos hace unos años, tendrá la oportunidad de volver a demostrar que está preparado para jugar al más alto nivel.

UN IRRELEVANTE PASO POR MÚNICH

De esta manera, con el fichaje por el Hertha, el futbolista vuelve a la máxima categoría del fútbol alemán después de su paso por el Bayern de Múnich. Cuisance se incorporó al conjunto muniqués en el curso 2019-20 procedente del Borussia Mönchengladbach y, tras una temporada con poco protagonismo, salió cedido al Marsella en la 2020-21 donde tuvo mejor suerte. Regresó al Bayern en la siguiente temporada, tampoco tuvo minutos y finalmente en el verano de 2022 abandonó Múnich para fichar por el Venezia.

EL RECHAZO A GUARDIOLA

Tiene mucho más la historia de Michaël Cuisance en el fútbol profesional, puesto que antes de llegar al Gladbach en 2017, el centrocampista rechazó una propuesta de Guardiola para incorporarse al Manchester City.

Una anécdota que el propio jugador explicó en 'So Foot': "Conocí a Pep Guardiola antes de fichar por el Gladbach en 2017. Me quería fichar para el Manchester City. Y tener a Guardiola delante, en su despacho, es impresionante".

No obstante, Cuisance no aceptó la propuesta 'cityzen' y prefirió irse al fútbol germano. "Finalmente, me decidí por Alemania porque tenía más posibilidades de jugar y también por la proximidad con Alsacia", confesó.