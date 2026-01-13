Michael Carrick regresa al Manchester United como entrenador interino

Los 'red devils' ya tienen sustituto para Amorim. A la espera del anuncio oficial, Michael Carrick ya se encuentra en Carrington, listo para ser confirmado como la solución de emergencia de un club que no para de hacer aguas. El exjugador llega como interino y firmará hasta final de temporada.

Pocos conocen tan bien la casa como Carrick. El de Wallsend jugó 12 años en Old Trafford, de 2006 a 2018, disputando 463 partidos y conquistando 5 Premier Leagues, 1 Champions, 1 Europa League y 1 Mundial de Clubes, entre otros títulos. Como entrenador, pasó las tres últimas temporadas al frente del Middlesbrough en la Championship, cargo que dejó al final del curso pasado.

En Old Trafford guardan un gran recuerdo de él, ya que su breve paso como técnico interino del United dejó muy buenas sensaciones. En noviembre de 2021 asumió el mando tras la destitución de Ole Gunnar Solskjær y dirigió apenas tres partidos, manteniéndose invicto. Ganó al Villarreal en Champions para sellar la clasificación a octavos, empató frente a un Chelsea líder de la Premier y cerró su etapa con una remontada épica en el 'Teatro de los sueños' ante el Arsenal. Tras aquella última victoria ante los gunners, el club apostó sorprendentemente por Ralf Rangnick para acabar la temporada, cuando muchos esperaban que Carrick continuara en el cargo.

Carrick y Solskjaer durante su etapa en el United / Dave Thompson / AP

Seguna etapa como interino

Después de un nuevo terremoto en el club con el despido, también inesperado, de Amorim, el United decidió no buscar un recambio a largo plazo y optar por un técnico puente hasta el verano. De inmediato surgieron nombres nostálgicos para los 'red devils': Solskjaer, Rooney y el propio Carrick, que finalmente ha sido el elegido.

El nuevo técnico parte con la ventaja de conocer a fondo las instalaciones, el personal y lo que supone la presión de Old Trafford. La reciente eliminación en la FA Cup ante el Brighton deja vía libre a un calendario centrado únicamente en la Premier, donde el equipo es séptimo y apunta a regresar a Europa. Se espera que Carrick abandone los experimentos tácticos de Amorim para implantar un sistema más equilibrado y con prioridad en el orden defensivo.

Carrick disputó más de 400 partidos con el United / PETER POWELL / EFE

A Carrick también se le reconoce una gran gestión de vestuario, algo que ya demostró durante su anterior etapa fugaz en el banquillo. No dudó en tomar decisiones valientes para estabilizar al equipo: en uno de sus tres encuentros sentó a Cristiano Ronaldo para reforzar la presión y la solidez defensiva. Una apuesta que sorprendió a la prensa, pero que funcionó en el campo. Su carácter tranquilo fue entonces un bálsamo para un vestuario golpeado anímicamente, una situación muy parecida a la actual, cuatro años después.

Carrick regresa a Old Trafford como un movimiento entre la nostalgia y la necesidad. Llega con la misión de enderezar el rumbo y asegurar una plaza europea, el mínimo que se le debe exigir a un club histórico como el United. Su estreno será de alto voltaje: el sábado debuta en el derbi de Manchester en casa.