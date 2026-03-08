Michael Ballack, leyenda alemana, se rompe al hablar de la “inimaginable” muerte de su hijo: "No puedo hablar mucho sobre él"

Enfrentar la pérdida de un hijo es un dolor indescriptible e inexplicable. Es una herida que parece romper el orden natural de la vida, un sufrimiento para el cual no existen palabras. Ninguna preparación es suficiente para algo así, y ningún consuelo parece alcanzar la profundidad de ese vacío.

Por ese proceso tuvo que pasar una de las leyendas del fútbol alemán, Michael Ballack. En 2021, su hijo Emilio falleció a sus 18 años en un trágico accidente en Portugal. Durante muchos años, el exfutbolista de Bayer Leverkusen, Bayern de Múnich, Chelsea y la selección alemana guardó silencio... hasta ahora.

El que fuera centrocampista abrió su corazón y rompió su silencio para hablar de una pérdida tan devastadora como la de un hijo: “Es difícil. No te lo puedes imaginar. Ni siquiera se puede describir con palabras”. Una frase que resume el duelo por el que pasó un Ballack que expresa lo dificil que continúa siendo hablar de su hijo.

"Me emociona demasiado"

"Es un proceso que uno reprime", relata. "Cada persona lo maneja de manera diferente. No puedo hablar mucho sobre él. Me gustaría poder decir mucho más, pero me emociona demasiado. Por eso es un proceso reprimido", añade.

Cuenta que intenta ir día a día, "sobrellevarlo a través de las cosas que te motivan", como el trabajo, la familia o los demás hijos. "Y así llegar a algún tipo de equilibrio", explica. "Hasta hoy, lo he logrado, lo hemos logrado: no solo yo, sino todos los que están cerca de la familia. Y la familia misma, por eso me siento agradecido", concluye.