De Miami para el mundo: la nueva era de Inter Miami

Hace no tanto, Inter Miami era todavía una franquicia en construcción dentro de la MLS. Hoy, el escenario es radicalmente distinto: el club ha pasado de ser un actor emergente a consolidarse como una referencia global, con impacto deportivo, comercial y mediático.

El punto de inflexión llegó con la incorporación de Leo Messi, recientemente renovado. Su influencia fue inmediata y transversal: elevó el nivel competitivo del equipo y colocó a Inter Miami en el centro del mapa futbolístico internacional. Ese impulso tuvo traducción directa en resultados y notoriedad, con la conquista de la MLS Cup en 2025, un título que redefine la dimensión histórica del club.

La ambición también se refleja fuera del césped. El acuerdo con Lowe’s no solo se ha renovado, sino que se ha ampliado hasta convertir a la compañía en Socio Principal y patrocinador de la manga de la camiseta, además de Socio Fundador de Miami Freedom Park, el estadio que marcará una nueva era para el fútbol en la ciudad a partir de 2026. Se trata del vínculo comercial más relevante y prolongado registrado en la MLS.

En la misma línea, Inter Miami ha sumado a ERGO NEXT Insurance, grupo asegurador alemán, como nuevo socio principal y patrocinador de la indumentaria de entrenamiento, con presencia destacada en el equipamiento del primer equipo. Un acuerdo que refuerza el carácter internacional del proyecto y estrecha la conexión entre Europa y la liga estadounidense.

Así, Inter Miami compite y crece en dos frentes. En el terreno de juego y en los despachos, el club avanza con una estrategia global, respaldada por marcas de primer nivel y nuevos socios internacionales. El resultado es una entidad que ya no solo gana títulos, sino que se consolida como un polo de atracción para aficionados y empresas de todo el mundo.