México reabrirá el Estadio Azteca entre obras y sin accesos vehiculares

Lo que debería ser fiesta se ha convertido en un escándalo en la Ciudad de México. El mítico Estadio Azteca, sede de la inauguración del Mundial el próximo 11 de junio, está listo para su reapertura después de casi dos años bajo restauración, pero será entre obras inconclusas y con un complicado acceso para los aficionados.

Previo al juego inaugural de la Copa del Mundo, el gobierno de la Ciudad de México aprovechará el duelo de este sábado (28 de marzo) entre México y Portugal como ensayo para los juegos que recibirá este verano; para el cual han anunciado que no se habilitará el estacionamiento del recinto y, aún más, el acceso vehicular será restringido un kilómetro a la redonda, exceptuando a los vecinos de la zona.

Una polémica decisión, puesto que los aficionados deberán de caminar para arribar al estadio, pero especialmente, han manifestado su preocupación por la inseguridad, dado que el partido terminará alrededor de las 21:00 horas. Y un tema que tampoco resulta menor dadas las distancias e

Un ensayo para el Mundial

Aunque no se ha confirmado explícitamente que esta medida se tomará durante la Copa del Mundo, la gobernadora de la CDMX, Clara Brugada, aseveró que "ahorita es como un ensayo de lo que vamos a vivir (durante el Mundial)".

El razonamiento detrás de esta medida es que el gobierno pretende evitar que se congestionen las avenidas principales durante los días de partido, pero trae consigo una neuva problemática de movilidad para los turistas que visiten México durante el Mundial.

Restringir el acceso vehicular privado obligará a los aficionados a tomar el transporte público, principalmente el metro y tren ligero que llevan al estadio -- únicamente conectados al recinto por la línea 2, que se encuentra en obras de rehabilitación y con cierres indefinidos en algunas estaciones.

Aunque es verdad que el gobierno ofrecerá un servicio de transporte en autobús (RTP), que saldrá desde cinco puntos distintos de la ciudad con ruta directa al estadio, se desconoce el precio que tendrán y es necesario tomar en cuenta los largos trayectos entre estos puntos -- que en promedio superan la hora.

Aún en obras

La polémica medida acaparó la atención pública de los aficionados en México, dejando en segundo plano el hecho de que el Estadio Azteca abrirá con lo mínimo necesario.

Como explicó Emilio Azcárraga Jean, director de Grupo Ollamani, propietario del estadio; esta reapertura marca el final de la primera fase de rehabilitaciones, en los días siguientes y previo al Mundial continuarán las obras para cumplir con las demandas de la FIFA y después del torneo se realizarán aún más obras en la tercera y última fase.

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Del mismo modo, vecinos de la zona (Santa Úrsula) han manifestado su molestia con los ruidos de las obras, que no cesan y se realizan a marcha forzada.