México inicia con lío el Mundial: desacuerdo entre clubes rompe la concentración de la Selección

Antes de que siquiera arrancara oficialmente la concentración de la Selección Mexicana rumbo al Mundial, comenzaron los problemas para los anfitriones. Todo a raíz de la ruptura del acuerdo pactado entre clubes desde hace un año.

El plan de preparación de Javier Aguirre, seleccionador de México, había sido aprobado desde mayo de 2025 por los dueños de los clubes de la Liga MX, que habían acordado jugar la fase final del torneo -- "liguilla" -- y la Champions Cup sin jugadores convocados a la Selección Mexicana, para que pudieran comenzar a entrenar juntos desde este 6 de mayo.

Dicho plan se vino abajo en la víspera del inicio de la concentración, cuando se dio a conocer que la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) y Aguirre otorgaron un 'permiso especial' a los jugadores del Toluca, Alexis Vega y Jesús Gallardo, para no reportar con la Selección y jugar con su equipo la vuelta de las semifinales de la Concacaf Champions Cup, este mismo día, ante el LA FC.

Este acto causó enfado en el resto de clubes, especialmente en Chivas, que había cedido a cinco de sus jugadores a la Selección, por lo que su propietario, Amaury Vergara solicitó que sus futbolistas regresaran a los entrenamientos del equipo.

"Los acuerdos son válidos solamente cuando todas las partes los respetan. Le instruí a la Dirección Deportiva que nuestros jugadores se reporten mañana (6 de mayo) en las instalaciones del club", comunicó Vergara a través de redes sociales.

La cesión de jugadores para que comenzaran los entrenamientos con México dejó a Chivas (sublíder del torneo) mermado para disputar los cuartos de final del Clausura 2025, perdiendo el juego de ida 3-1 ante Tigres. Con el juego de vuelta agendado para el próximo 9 de mayo, el club recupera cinco futbolistas claves en los planes de Gabriel Milito.

Sin seleccionados en la concentración

En la convocatoria de Aguirre para iniciar los entrenamientos se señaló que de los 20 jugadores nombrados, 12 estarían en la "lista definitiva", siete de ellos siendo los del Guadalajara (5) y Toluca (2). En caso de mantenerse el inicio de la concentración, sería con tan solo cinco jugadores contemplados para jugar la Copa del Mundo.

Este inicio de entrenamientos recibe únicamente jugadores de la Liga MX, esperando integrar a finales de mayo a quienes juegan en ligas extranjeras.

Como reportan desde México, el permiso especial que recibió el Toluca y la decisión de Chivas pueden desencadenar que más clubes tomen la decisión de no permitir a sus jugadores asistir a la concentración de la Selección Mexicana a partir de este miércoles.

Noticias relacionadas

De momento la Selección Mexicana ni la FMF se han manifestado respecto al tema.