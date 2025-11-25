La metamorfosis de la Roma con Gasperini: líder de la Serie A doce años después

La derrota del Inter en el derbi deja a la Roma en solitario en lo más alto de la Serie A, algo que no ocurría desde 2013. El proyecto de Gasperini sigue dando sus frutos y, aunque solo les separan tres puntos del quinto, el equipo de la capital puede celebrar una hazaña que llevaba años sin vivir.

Curiosamente, la última vez que 'La Loba' cerró una jornada como líder fue en la misma fecha que ahora, la duodécima, con 32 puntos. Entonces la Juventus le seguía a solo uno y acabó conquistando el título con 102, mientras que los de Rudi García terminaron con 85. En la presente campaña, el conjunto romano suma 27 puntos tras nueve victorias y tres derrotas. Además, es el equipo menos goleado del campeonato, con solo seis tantos en contra.

La revolución de Gasperini

Sin disponer de una plantilla de estrellas ni de un juego especialmente vistoso, hay una razón clara por la que esta Roma parece otro equipo: Gian Piero Gasperini. Su fichaje ya apuntaba a un salto de calidad automático, tanto por su experiencia como por su estilo, elevando las aspiraciones del club de volver a la Champions, algo que no ocurre desde 2018.

Su llegada supuso un verdadero cambio cultural y deportivo, representando la ambición de competir al máximo nivel en Italia. Gasperini ha devuelto la estabilidad que el equipo tanto necesitaba: el año pasado, por estas fechas, ya habían pasado tres entrenadores por el banquillo de 'La Loba'. Primero De Rossi, luego un fugaz Ivan Juric y finalmente Ranieri, que volvió por tercera vez para salvar la temporada y llevar al equipo a puestos europeos.

Matías Soulé celebrando un gol / Alberto Mariani/LaPresse / LAP

Con su reconocida defensa de tres hombres y su presión alta heredada de su etapa en la Atalanta, el técnico ha implantado un fútbol intenso, ordenado y con una sólida base defensiva. Los números lo respaldan: siete porterías a cero en once partidos y solo seis goles recibidos, el mejor registro de la Serie A.

Gasperini ha vuelto a demostrar su capacidad para transformar equipos y potenciar jugadores sin recurrir a grandes fichajes. Ha convertido a la Roma en un bloque sólido, competitivo y atractivo, hasta el punto de situarla entre las candidatas al título. Aun así, si quiere aspirar a su cuarto ‘Scudetto’, deberá mejorar en los grandes duelos: sus tres derrotas han sido ante Milan, Inter y Torino. Este domingo recibe al Nápoles en casa, una prueba exigente ante el vigente campeón para confirmar su candidatura.

Un Soulé estelar ante la ausencia de Dybala

Matías Soulé, fichaje estrella de la temporada pasada, se ha consolidado como uno de los referentes del equipo. Su talento y creatividad le han permitido ocupar el vacío dejado por las lesiones de Dybala, convirtiéndose en el principal motor ofensivo, siendo el máximo goleador y asistidor del equipo (5 goles y 2 asistencias).

A su alrededor, la veteranía de líderes como Pellegrini o Cristante le da equilibrio a una plantilla en la que también figuran jóvenes como Wesley, Ferguson o el propio Soulé, junto a nombres más consolidados como Svilar, N'Dicka o Koné. Ese equilibrio generacional define la identidad de esta Roma, ambiciosa y con un proyecto sólido. Los gladiadores de la 'ciudad eterna' sueñan con celebrar algo grande pronto, guiados por el toque transformador de Gasperini, un enamorado del fútbol anárquico, del caos en ataque sin olvidar el rigor atrás de los equipos transalpinos.