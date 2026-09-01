Messi vuelve a ser el mejor el día de su adiós a Argentina

Leo Messi es eterno. El día en que el '10' anunció su retirada de la selección argentina con un emotivo comunicado en redes sociales, la MLS le entregó un nuevo premio.

Messi, aún en activo en el Inter Miami de la Major League Soccer, fue designado mejor jugador de la jornada 23 de la Major League Soccer tras el póker que anotó con su equipo ante el CF Montréal (7-1) este fin de semana, además de sumar una asistencia a su compañero y amigo Luis Suárez.

Y es que sigue siendo el mejor. Messi anotó el 2-1 para su equipo de falta directa, el 3-1 gracias a un espectacular eslalon en el área y el 5-1 de vaselina, antes de rematar la noche con otro tanto de libre directo.

Messi, mejor jugador de la jornada 23 de la MLS / MLS

Con estos cuatro goles, Messi se encuentra a la cabeza de los máximos goleadores de la MLS con 18 tantos.

De hecho, es la tercera vez esta temporada que el argentino gana el premio MVP de la jornada (jornadas 2 y 8) y la decimoquinta de su carrera en la MLS, donde llegó hace tres años, en 2023, procedente del PSG. Ha superado a Jeff Cunningham (14) como el segundo mayor número de premios al Jugador de la Jornada en la historia de la liga, solo por detrás de Landon Donovan (19).

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Messi ha terminado como el MVP de la temporada regular en las dos únicas campañas que ha disputado al completo con el Inter Miami y el año pasado conquistó la primera MLS Cup en la historia de 'Las Garzas'.