Messi, ante su último partido oficial en Argentina

El tiempo, mayor enemigo del hombre, es imbatible. Los días pasan, los años se suceden y las etapas se van quemando para todos; incluso para Lionel Messi, quien siempre ha parecido eterno. El rosarino ha sido incluido en la lista de la selección argentina para disputar los últimos partidos de clasificación al Mundial 2026 y, según apuntan desde Argentina, podría estar delante de su último partido oficial con la 'Albiceleste' en suelo argentino.

El capitán de la albiceleste, ya clasificada para la cita mundialista del próximo verano, afronta el partido sin ninguna presión competitiva, pero con una carga emocional enorme. Y es que el 4 de septiembre, en el choque contra Venezuela en el Estadio Monumental, podría ser la última vez que el '10' maraville con su fútbol a 'La Tierra de Plata', pues Argentina no jugará más partidos oficiales en el país en lo que resta de 2025.

Un último baile en su tierra

Sea como sea, Messi seguirá portando la elástica 'albiceleste'. Lo hará, si todo va bien, hasta el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, donde intentará revalidar el título que en 2022 lo consagró como la figura más grande en la historia del fútbol. Aun así, el próximo partido frente a la 'Vinotinto' podría sellar el adiós oficial del ocho veces balón de oro frente a su gente, devota de su fútbol desde que en 2021 rompió una sequía de 28 años con la consecución de la Copa América en el Maracaná y frente a Brasil, su mayor rival continental.

Messi besando la Copa del Mundo / El Gráfico

De este modo, un choque sin aparente interés competitivo para los argentinos, ha tornado en todo un acontecimiento. Una oportunidad para ver por última vez al que ha sido uno de los jugadores más influyentes en toda la historia del fútbol argentino.

Un legado de leyenda

Y es que sus números así lo indican. Con la 'Albiceleste' ha disputado 193 partidos y ha convertido 112 goles que lo convierten en el máximo goleador de la Selección, a 58 tantos del segundo: Gabriel Batistuta. También es el jugador con más partidos jugados y asistencias (59) de la Tricampeona del mundo. Casi Nada.

FILE - Argentina's Lionel Messi, right, celebrates with Rodrigo De Paul during a Copa America semifinal soccer match against Canada in East Rutherford, N.J., July 9, 2024. (AP Photo/Julia Nikhinson, File) / Julia Nikhinson / AP

Su buen nivel se puede ver reforzado por los títulos, pues ha capitaneado a los suyos a la consecución de dos Copas América (2021, 2024), una Copa de Campeones Conmebol-UEFA (2022) y el ansiado Mundial (2022). Este último título supuso el final de una lucha encarnizada por darle a su país otra Copa del Mundo que le persiguió a lo largo de toda su carrera y se acrecentó tras la derrota en la final del Mundial 2014 frente a Alemania (1-0).

"Es como un dios, llegó al nivel de Maradona"

Asimismo lo defiende Florent Torchut, periodista de 'France Football' que en 2022 escribió la biografía del argentino: 'El Rey Leo'. Torchut aseguró que el exjugador del Barça "es como dios en Argentina. Llegó al mismo nivel que Maradona". "Lo que consiguió en las Copas América y el Mundial le dio esa imagen de ganador, que ya tenía en Europa, pero le faltaba conseguir con la Selección", añadió el excorresponsal en el país sudamericano.

Messi junto a Maradona en 2010 / RTVE

Torchut también recalcó que en 2016 hubo un cambio de paradigma "tras su anuncio de dejar la Selección". "Cuando quiso irse, los argentinos se dieron cuenta de la importancia de Messi. Fue un punto de inflexión y su amor por Messi creció muchísimo", recalcó.

"Messi hay uno solo"

Sobre el futuro de Argentina sin Messi, el periodista francés apuntó que "el vacío que va a dejar es imposible de remplazar. Messi hay uno solo. Los estadios desde el Mundial siempre están llenos porque la gente está loca cuando viene a jugar a su país".

"Ese partido ante Venezuela va a ser como una fiesta en El Monumental, como solo saben hacer los argentinos. También un momento muy triste, porque cada vez se acerca más el final de su carrera. Su figura va mucho más allá del fútbol, está a la altura del Che Guevara, San Martín, Evita u otros personajes históricos de Argentina. Hoy en día, todo el mundo conoce el país por Leo Messi", sentenció Torchut.