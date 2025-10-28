Messi y su último gran reto

Leo Messi aún quiere escribir más capítulos en su historia. El astro argentino, que renovó hace poco su contrato hasta 2028, está de dulce con el Inter de Miami, que deposita todos sus esperanzas en él para ganar la MLS Cup. El máximo goleador de la competición ya anotó un doblete ante el Nashville SC en la ida de los octavos (3-1), encarrilando el pase a cuartos.

Más allá de lo que suceda de aquí al 6 de diciembre, fecha fijada para la final, Messi disfrutará de unas merecidas vacaciones antes de volver a arrancar la temporada regular unos meses después. Para entonces, deberá haber tomado una decisión sobre su participación en el próximo Mundial. En su última entrevista con NBC News ya se pronunció sobre ello, y parece tenerlo bastante claro.

Objetivo Mundial 2026

La exestrella del Barça se mostró feliz por prolongar su vínculo con el Inter Miami: "Siempre dije que me baso en cómo estoy, en el día a día, en cómo me siento físicamente y mentalmente para seguir jugando y seguir siendo parte de este club. Me sentí muy bien durante el año, me siento feliz viviendo en Miami al igual que mi familia".

Messi también abordó la gran incógnita que se hacen los aficionados del fútbol: ¿defenderá el título con la selección en el próximo Mundial? "Es algo extraordinario poder estar en un Mundial y me encantaría", admitió, aunque reconoció que su edad (cumplirá 39 años el próximo junio) es un factor a tener en cuenta.

Messi con Argentina / Associated Press/LaPresse / LAP

"Me gustaría estar ahí, estar bien y ser una pieza clave para ayudar a mi selección, si llego. Y lo evaluaré día a día cuando empiece la pretemporada el año que viene con el Inter y veré si realmente puedo estar al 100%, si puedo ser útil al grupo, a la selección, y luego tomaré una decisión. Obviamente, tengo muchísimas ganas porque es un Mundial. Venimos de ganar el último, y poder defenderlo de nuevo en el campo es espectacular, porque siempre es un sueño jugar con la selección, sobre todo en competiciones oficiales".

Muchos pensábamos que aquella noche mágica en Lusail cerraba el círculo perfecto de Messi con Argentina. Sin embargo, la 'Pulga' sigue en un estado de forma brillante y todo apunta a que intentará repetir la hazaña.

Durante la entrevista, recordó Catar y la culminación del partido más especial de su carrera: "Era el sueño de mi vida. También era cierto que era lo único que me faltaba a nivel profesional, porque había tenido la suerte de haberlo logrado todo a nivel individual y colectivo con el Barcelona, y creo que ese es el sueño de todo jugador. Cuando le preguntas a un jugador cuál es su sueño, es ser campeón del mundo".

La expansión de la MLS

No hay duda de que Messi tuvo un impacto similar al de Cristiano en Arabia cuando desembarcó en Estados Unidos. Ahora, tras renovar su contrato, y con la ilusión de que sus amigos Jordi Alba i Sergio Busquets se retiren levantando un último título, habló sobre el crecimiento del fútbol en el país y sobre cómo podría impulsarse la expansión de su equipo y la MLS: "Hoy en día, la marca Inter Miami se ha vuelto muy fuerte, no solo en Estados Unidos sino también a nivel mundial. Creo que el club ha experimentado una transformación significativa y ha crecido en todos los aspectos, deportivo, institucional y organizativo".

"Creo que aún tiene mucho margen para seguir creciendo y mejorando en todos los aspectos. Hay una base muy sólida, los clubes están preparados y realmente quieren lograr este crecimiento. Creo que ahora es el momento adecuado, pero se necesitan cambios importantes para que los equipos sigan creciendo".

Argentina fue campeona del mundo en Catar / Friedemann Vogel / EFE

Leo también dió su opinión sobre los 'Jugadores Designados', una regla especial la MLS que permite a ciertos futbolistas cobrar por encima del tope salarial regular. "Para que este desarrollo comience, cada equipo debe tener la libertad de traer a los jugadores que quiera y ficharlos sin restricciones ni regulaciones que lo limiten. Hoy en día, todos los clubes tienen los recursos y la capacidad para hacerlo, y creo que si se les diera esta libertad, vendrían muchos grandes jugadores", sostuvo.

Lejos del ruido mediático europeo, Messi se muestra más sereno y feliz al otro lado del océano, disfrutando de una rutina familiar más relajada: "La verdad es que me gusta todo de vivir aquí. Pasé mucho tiempo en Barcelona, que para mí es una ciudad extraordinaria, donde crecí y viví momentos espectaculares, y que extrañamos mucho. Pero Miami es una ciudad que nos permite vivir muy bien, que nos hace disfrutar de la vida, que nos permite estar tranquilos, que permite a los niños ser ellos mismos y vivir el día a día".

El rosarino cerró hablando de sus ídolos deportivos: "Obviamente, para nosotros, los argentinos, Maradona siempre fue nuestro máximo ídolo. Diego trascendía cualquier cosa y creo que pasaba lo mismo con Michael Jordan. También admiro mucho a los tenistas, a Federer, Rafa, Djokovic. Los tres hicieron que la competición sea más mucho grande de lo que era. Compitiendo tanto tiempo por ser el mejor y estando tan cerca el uno con el otro hicieron todo más fantástico", concluyó.